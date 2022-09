FTX-CEO Bankman-Fried: keine Huobi-Übernahme geplant

• Sam Bankman-Fried stellt per Twitter klar, dass bei FTX keine Huobi-Übernahme geplant ist• Das Gerücht hatte eine "mit der Thematik vertraute Quelle" verbreitet• Es wurde bestätigt, dass die Huobi-Aktienmehrheit verkauft werden soll

"Um es einmal ganz klar zu sagen, weil offenbar viele Leute darüber reden: Nein, wir planen nicht, Huobi zu übernehmen." - Mit diesen Worten wandte sich FTX-CEO Sam Bankman-Fried Ende August auf Twitter an seine Follower und die Presse.

Just to be explicit because apparently a lot of people are saying this:



No, we are not planning to acquire Huobi.