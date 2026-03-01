10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor rotem Start

Der DAX dürfte mit Verlusten in den Donnerstagshandel starten. Vorbörsliche Indikationen sehen den Leitindex rund 1,4 Prozent tiefer.

2. Börsen in Fernost geben nach

In Tokio rutschte der Nikkei 225 um 1,04 Prozent auf 54.452,96 Punkte ab. Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite daneben zeitweise 0,07 Prozent auf 4.130,72 Zähler nach. Für den Hang Seng sind unterdessen Verluste von 0,87 Prozent auf 25.674,26 Indexpunkte zu sehen.

3. RWE-Aktie nach Gewinnrückgang tiefer - Milliardenoffensive soll Wende bringen

RWE hat im vergangenen Jahr wie erwartet wegen schwächerer Ergebnisbeiträge in drei von vier Geschäftssegmenten weniger verdient. Zur Nachricht

4. Daimler Truck-Aktie kämpft weiter mit schwachem US-Markt

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler-Truck ist im vergangenen Jahr stark von den US-Zöllen von Präsident Donald Trump belastet worden. Zur Nachricht

5. Ballard Power-Bilanz voraus

Ballard Power öffnet seine Bücher für das vierte Quartal 2025. Zum Ausblick

6. Zalando: Kräftiges Wachstum und Aktienrückkauf

Zalando hat sein Wachstum im vergangenen Jahr unter anderem dank der Übernahme von ABOUT YOU gesteigert und seine selbstgesteckten Ziele am oberen Ende der Spannen erreicht. Zur Nachricht

7. BMW: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang

Belastet von einem schwierigen Marktumfeld in China hat BMW vergangenes Jahr weniger umgesetzt und verdient. Zur Nachricht

8. Lufthansa-Aktie unter Druck: Zweitägiger Pilotenstreik gestartet - Hunderte Flüge fallen aus

Bei der Lufthansa hat am Morgen ein zweitägiger Pilotenstreik begonnen. Das hat Folgen für Passagiere und das Unternehmen. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen kräftig an - Nordseeöl Brent kostet wieder mehr als 100 Dollar

Die Ölpreise haben sich verteuert: Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Mai kostete am Morgen etwas mehr als 100 Dollar und damit rund neun Prozent mehr als am Vorabend. Damit setzen sich die heftigen Schwankungen am Ölmarkt fort.

10. Euro zum Dollar kaum bewegt

Der Euro zeigt sich zum Dollar bei 1,1547 und damit stabil im Vortagesvergleich.