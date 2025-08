10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX stabil erwartet

Der DAX dürfte nach dem Rücksetzer zum Wochenschluss, ausgelöst durch Sorgen um die globale Konjunktur, Montag mit einer stabilen Eröffnung starten. In den Tagen zuvor hatten sowohl uneinheitliche Unternehmensbilanzen großer Firmen als auch der jüngste Arbeitsmarktbericht aus den USA die Stimmung an den Märkten eingetrübt.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Asien zeigen sich am Montag mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Tokio gibt der Leitindex Nikkei 225 nach den Verlusten vom Freitag auch zum Wochenstart nach. Zuletzt betrugen die Verluste 1,48 Prozent auf 40.196,28 Punkte. Aufwärts geht es unterdessen auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite zwischenzeitlich ein Plus von 0,20 Prozent auf 3.567,02 Punkte einfährt. In Hongkong legt der Hang Seng unterdessen zeitweise 0,49 Prozent auf 24.627,25 Punkte zu.

3. Gewinneinbruch: Berkshire Hathaway schreibt Milliarden auf Kraft Heinz ab

Die Investmentholding Berkshire Hathaway von Multimilliardär Warren Buffett veröffentlichte am Samstag die Zahlen für das jüngst abgeschlossene Quartal. Zur Nachricht

4. Goldpreis auf Rekordniveau - Experten erwarten weiteren Anstieg

Das World Gold Council (WGC) in London prophezeit in seiner jüngsten Prognose einen weiteren Preisanstieg für Gold in der zweiten Jahreshälfte, wenn auch leicht verlangsamt. Zur Nachricht

5. BioNTech, Palantir und ON Semiconductor mit Zahlen

Heute stehen auf dem US-Markt wieder viel beobachtete Bilanzen an. So werden BioNTech, Palantir und ON Semiconductor erwartet. Die Analystenprognosen

6. Danone lotet erneut Lifeway-Übernahme aus

Der französische Lebensmittelkonzern Danone prüft zum dritten Mal in weniger als einem Jahr eine Übernahme des Kefirherstellers Lifeway Foods. Zur Nachricht

7. So reagiert Roche auf Trumps Schweiz-Zölle

Nachdem US-Präsident Donald Trump in der Nacht zum 1. August überraschend Strafzölle von 39 Prozent auf Importe aus der Schweiz angekündigt hat, hat Roche eine erste Stellungnahme abgegeben. Zur Nachricht

8. UnitedHealth nach 50 Prozent Kursverlust: Was hält der August für die Aktie bereit?

Ein drastisches Downgrade durch das Analysehaus Baird hat die UnitedHealth Group -Aktie in den freien Fall geschickt. Anleger müssen nun entscheiden, ob sie dem negativen Ausblick folgen oder auf die weiterhin optimistische Mehrheit der Analysten vertrauen. Zur Nachricht

9. Ölpreise wenig verändert

Am Ölmarkt zeigt sich zum Wochenstart nur wenig Bewegegung. Die Ölpreise geben marginal nach, WTI wird für 67,18 US-Dollar je Barrell gehandelt, der Preis für Brent liegt bei 69,47 US-Dollar.

10. Euro marginal schwächer

Der Euro gibt zum Dollar etwas nach, am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung mit 1,1582 US-Dollar etwas weniger.