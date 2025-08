Trotz anhaltender Nervosität: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Berkshire Hathaway: Milliardenabschreibung auf Kraft Heinz -- Experten sehen Goldpreisanstieg -- Palantir im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich stabil.

Der DAX hatte den Freitagshandel mit deutlichen Abschlägen von 2,66 Prozent auf 23.425,97 Punkten beenedt.

Der TecDAX schloss 2,4 Prozent leichter bei 3.760,71 Einheiten.

Nach dem Rücksetzer zum Wochenschluss, ausgelöst durch Sorgen um die globale Konjunktur, dürfte der DAX am Montag mit einer stabilen Eröffnung starten. In den Tagen zuvor hatten sowohl uneinheitliche Unternehmensbilanzen großer Firmen als auch der jüngste Arbeitsmarktbericht aus den USA die Stimmung an den Märkten eingetrübt. Die unerwartet schwachen Beschäftigungszahlen aus Übersee rüttelten am bisherigen Bild einer robusten US-Wirtschaft, die bislang als weitgehend krisenresistent galt, so Stephen Innes von SPI Asset Management.

Zusätzliche Irritation kam durch die Abberufung der Leiterin der US-Behörde für Arbeitsmarktstatistik durch Präsident Donald Trump auf. Analysten befürchten nun, dass die Glaubwürdigkeit künftiger Wirtschaftsdaten leiden könnte.

Angesichts dieser Unsicherheiten greifen viele Investoren nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Monate aktuell zu Gewinnmitnahmen. Trotz der jüngsten Abschläge liegt der DAX im bisherigen Jahresverlauf 2025 weiterhin rund 18 Prozent im Plus.

Für Christoph Geyer, Spezialist für technische Marktanalyse, kommt die jüngste Schwächephase nicht überraschend: "Eine Korrektur war längst überfällig", meint er. Der Markt habe in der Vergangenheit vieles an Positivem bereits vorweggenommen - der jüngste Kursrückgang könnte daher nur der Auftakt für eine ausgeprägtere Schwächephase bis in den traditionell schwierigen Börsenmonat September hinein gewesen sein.

