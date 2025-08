Tech-Branche im Fokus

Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 31 im Überblick

02.08.25 03:42 Uhr

Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 31 im Überblick.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Indizes TecDAX 3.760,7 PKT -90,8 PKT -2,36% Charts|News|Analysen

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag