Der Arbeitsmarktbericht für Juli hat die Finanzmärkte erschüttert und die Aussicht auf eine Zinssenkung der Federal Reserve bei ihrer nächsten Sitzung im September deutlich erhöht.

Zwei Vertreter der Fed erklärten jedoch am Freitag, der US-Arbeitsmarkt sei nach wie vor gut ausbalanciert. Sie bezeichneten die jüngste Abschwächung als Teil einer allmählichen Abkühlung und nicht als eine besorgniserregende Verschlechterung.

Williams: Arbeitsmarkt solide

In einem Interview am Freitag sagte der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, er gehe "sehr unvoreingenommen" in die September-Sitzung, was eine Zinssenkung angehe. "Was wir im vergangenen Jahr gesehen haben, würde ich als eine sanfte, allmähliche Abkühlung des Arbeitsmarktes beschreiben, der sich aber immer noch in einer soliden Verfassung befindet", sagte Williams, ein enger Verbündeter des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell.

Die Fed-Vertreter waren sich bei ihrer Entscheidung am Mittwoch, die Zinsen stabil zu halten, uneinig. Zwei Vertreter stimmten für eine Senkung, neun andere unterstützten die Entscheidung, die Zinsen beizubehalten. Selbst unter denjenigen, die im Juli keine Maßnahmen ergreifen wollten, zeichnet sich eine Spaltung ab. Es geht um die Frage, ob man sich mehr Sorgen um den Arbeitsmarkt oder um die Aussicht auf eine stärkere Inflation in den kommenden Monaten machen sollte. Dies stellt für Powell eine Herausforderung dar, einen Konsens für die Zukunft zu schmieden.

Zwar stieg die Arbeitslosenquote im Juli nur geringfügig auf 4,2 Prozent, nachdem sie im Juni auf 4,1 Prozent gesunken war. Die schwächeren Beschäftigungszahlen geben Powell jedoch Spielraum, eine Einigung für eine Zinssenkung zu erzielen, da sie das Bild eines Arbeitsmarktes mit starker Dynamik untergraben.

Ungewöhnlich starke Abwärtsrevisionen der Beschäftigungszuwächse im Mai und Juni seien "wirklich die Nachricht dieses Berichts" gewesen, sagte Williams. "Dies sind wichtige Informationen... um die Richtung dessen zu verstehen, was wir bei Angebot und Nachfrage nach Arbeitskräften sehen" und die kühlere Dynamik des Arbeitsmarktes.

Eine breitere Palette von Indikatoren, einschließlich offener Stellen und Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung, zeichne das Bild einer Wirtschaft, die sich im gleichen Gleichgewicht aus langsamen Einstellungen und langsamen Entlassungen befinde, das seit einem Jahr ein Merkmal sei, sagte Williams. "Der Arbeitsmarkt ist meiner Ansicht nach immer noch solide", sagte er.

Hammack: Arbeitsmarkt weiterhin gesund

Die Präsidentin der Cleveland Fed, Beth Hammack, schloss sich dieser Einschätzung an. In einem Interview mit Bloomberg Television am Freitag sagte sie, der Arbeitsmarkt "sieht wie ein gesunder Arbeitsmarkt aus, der immer noch gut im Gleichgewicht ist, aber mit einigen enttäuschenden Anzeichen, die wir sehr sorgfältig beobachten sollten". Sie fügte hinzu, dass ein schwächeres Beschäftigungswachstum angesichts der geringeren Einwanderung nachvollziehbar sei.

Der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Stephen Miran, sagte, der Arbeitsmarktbericht vom Freitag sei "eine Enttäuschung", führte aber einen Großteil der Schwäche auf technische und vorübergehende Faktoren zurück.

In einem Interview sagte er, etwa 60 Prozent der Abwärtsrevisionen der Beschäftigungszuwächse im Mai und Juni seien auf Probleme mit der Saisonbereinigung zurückzuführen. Die politische Unsicherheit im Zusammenhang mit Zöllen habe die Neueinstellungen vorübergehend belastet, aber ihre Lösung durch die kürzlich angekündigten Handelsabkommen sollte eine Erholung in den kommenden Monaten ermöglichen.

Williams beantwortete Fragen zu einer möglichen Senkung im September vorsichtig und weigerte sich, die Markterwartungen zu verteidigen, die am Freitag zeitweise eine Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent für eine Zinssenkung im September einräumten. "Marktteilnehmer stehen vor den gleichen herausfordernden Fragen wie wir als politische Entscheidungsträger", sagte Williams. Die Märkte "reagieren auf Signale auf eine Weise, die richtungsmäßig... ich denke, verständlich ist".

"Die Frage, die vor uns liegt, ist nicht, ob wir" eine leicht restriktive Zinspolitik beibehalten müssen, sondern vielmehr die Feinabstimmung des Restriktionsniveaus, während es sich allmählich zu einer neutraleren Haltung bewegt, sagte er. "Ist es an der Zeit, diesen Regler ein wenig herunterzudrehen?", sagte er.

