Börsenhandel am Freitag: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich am Freitag vorbörslich im Minus.

2. Börsen in Fernost in Rot

Der japanische Leitindex Nikkei gibt gegen 06:55 MEZ um 0,78 Prozent auf 25.322,43 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 1,35 Prozent auf 3.293,77 Zähler.

In Hongkong notiert der Hang Seng 0,62 Prozent tiefer bei 26.008,02 Indexpunkten.

3. Deutsche Wohnen mit Gewinnrückgang

Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat in den ersten neun Monaten von steigenden Mieten profitiert. Zur Nachricht

4. Stabilus blickt wieder zuversichtlicher nach vorne

Nach einem schwierigen und von der Corona-Krise geprägten Geschäftsjahr 2019/2020 blickt der Automobil- und Industriezulieferer Stabilus wieder optimistischer nach vorne. Zur Nachricht

5. thyssenkrupp-Chefin lotet wohl Wasserstoff als Wachstumsstory aus

Auf der Suche nach einer guten Story für Investoren hat thyssenkrupp-Chefin Martina Merz Insidern zufolge das milliardenschwere Zukunftsgeschäft mit Wasserstoff im Visier. Zur Nachricht

6. Deutsche Euroshop traut sich wegen Corona weiter keine Prognose zu

Das Geschäft des auf Einkaufscenter spezialisierten Immobilieninvestors Deutsche Euroshop hat sich im Sommer wieder kräftig vom Corona-Schock der ersten Jahreshälfte erholt. Zur Nachricht

7. Cisco-Prognose begeistert Börse - Aktienkurs springt nach oben

Der Netzwerk-Spezialist Cisco hat die Anleger mit seiner Prognose für das laufende Geschäftsquartal begeistert. Zur Nachricht

8. Disney-Zahlen besser als befürchtet - Disney-Aktie nachbörslich deutlich höher

Der Entertainment-Riese Disney hat im abgelaufenen Geschäftsquartal deutlich unter den Folgen der Corona-Pandemie gelitten. Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken

Die Ölpreise Ölpreise sind am Freitag gefallen. Sie haben damit an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,02 US-Dollar. Das waren 51 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 61 Cent auf 40,51 Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Freitag zunächst wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1804 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Bildquellen: asiandelight / Shutterstock.com