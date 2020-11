Der DAX dürfte am letzten Handelstag der Woche mit der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten kämpfen. Die Corona-Infektionszahlen steigen vielerorts wieder und drücken auf die Stimmung der Anleger. Trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen nach seinem Kurssprung am Montag zeigt sich der deutsche Leitindex auf Wochensicht stark.

Der DAX bewegt sich am Freitag vor Handelseröffnung im Minus. Der TecDAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen ebenfalls etwas schwächer.

Die europäischen Börsen dürften am Freitag Abgaben verbuchen.

Der EuroSTOXX 50 weist vorbörslich negative Vorzeichen aus.

Am Freitag rücken die Corona-Sorgen wieder in den Vordergrund und dürften für einen leichteren Start an Europas Märkten sorgen. Vorgaben von der Wall Street und aus Asien können auch nicht stützen - hier ging es am Vorabend bzw. am Morgen nach unten.

Derweil richten Anleger weiterhin ihre Blicke auf einige Unternehmenszahlen zum abgelaufenen Quartal.

