Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX pendelt vor dem Ertönen der Startglocke um seinen Schlusskurs vom Vortag.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei verliert 0,03 Prozent auf 27.723,47 Punkte. Auf dem chinesischen Festland hingegen geht es für den Shanghai Composite um 0,34 Prozent auf 3.526,49 Einheiten hoch. Der Hang Seng in Hongkong sackt derweil um 0,36 Prozent auf 25.634,38 Zähler ab. (7.10 Uhr MESZ)

3. Daimler-Aktie: Mercedes verliert CTO Sajjad Khan

Der Bereichsvorstand von Mercedes-Benz, Sajjad Khan, verlässt den Autobauer per 1. September. Zur Nachricht

4. Lufthansa-Tochter Swiss führt Impfpflicht für Crews ein

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss führt eine Corona-Impfpflicht für ihr fliegendes Personal ein. Zur Nachricht

5. Aroundtown verdient wegen COVID-Pandemie deutlich weniger

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat im ersten Halbjahr weiter die Folgen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Zur Nachricht

6. Vodafone-Aktie: Warnsystem "Cell Broadcast" bis Sommer 2022 machbar

Im Umgang mit schweren Unwettern und anderen Katastrophen könnte ein neues Mobilfunk-Warnsystem ab nächstem Jahr dafür sorgen, dass die Bevölkerung besser informiert ist und Todesfälle vermieden werden können. Zur Nachricht

7. Beiersdorf-Aktie: "Zarte Babyhaut" sorgt für Streit zwischen Bübchen und Beiersdorf

Ähnelt das Design der Kleinkind-Pflegeprodukte von Nivea Baby zu sehr der Aufmachung der Produkte des traditionsreichen Wettbewerbers Bübchen? Zur Nachricht

8. Google-Schwester Waymo startet Robotaxi-Service in San Francisco

Die auf autonomes Fahren spezialisierte Tech-Firma Waymo will jetzt auch in San Francisco in größerem Stile ihre Robotaxi-Dienste anbieten. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gefallen. Damit wurde ein kleiner Teil der deutlichen Aufschläge seit Wochenbeginn abgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 70,94 US-Dollar. Das waren 11 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 19 Cent auf 67,35 Dollar.

10. Euro gibt leicht nach

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel etwas schwächer tendiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1745 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor.

Bildquellen: bluecrayola / Shutterstock.com