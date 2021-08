DAX vor stabilem Start -- Börsen in Fernost uneinheitlich -- Mercedes verliert CTO Sajjad Khan -- Google-Schwester Waymo startet Robotaxi-Service -- MorphoSys, Lufthansa im Fokus

An den europäischen Börsen üben sich Anleger am Mittwoch vorbörslich in Zurückhaltung.

Die US-Börsen hielten sich am Dienstag auf hohem Niveau.

Der Dow Jones rettete letztlich bei 35.366,26 Punkten ein kleines Plus in Höhe von 0,09 Prozent in den Feierabend. Gestartet war er um 0,13 Prozent höher bei 35.382,72 Punkten und konnte seine Gewinne zunächst leicht ausbauen. Im späten Handel bröckelten sie jedoch wieder ab. Der NASDAQ Composite schloss mit einem klaren Plus von 0,52 Prozent bei 15.019,80 Punkten. Er hatte die Sitzung 0,24 Prozent stärker bei 14.978,14 Zählern begonnen und im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch markiert.

Die zuletzt steigenden Kurse seien darauf zurückzuführen, dass die Anleger positive Nachrichten, wie die gute Berichtssaison und die konjunkturelle Erholung, gegen Negativmeldungen, wie die steigenden Corona-Fälle abwägten, so Experten. Daneben richteten Marktteilnehmer ihr Blicke bereits auf das Fed-Treffen in Jackson Hole und die Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell. Aufgrund schwächerer US-Konjunkturdaten und der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hatte am Markt zuletzt wieder die Hoffnung dominiert, dass die Fed ihre monatlichen Anleihekäufe doch noch nicht allzu bald reduzieren wird.

"Die Märkte ringen ein wenig um die Richtung, nachdem wir einen enormen Anstieg erlebt haben", zitierte Dow Jones Newswires Mike Stritch, Chief Investment Officer bei BMO Wealth Management. "Die Leute fragen sich, was der nächste Katalysator ist, der den Markt nach oben treibt, oder ob die wenigen Risiken, die es gibt, ausreichen, um den Markt insgesamt etwas innehalten zu lassen".

