Pernod Ricard erwartet wegen Zollrückerstattung höheren Gewinn - Pernod Ricard-Aktie legt zu

Wie der französische Spirituosenhersteller mitteilte, dürfte eine Entscheidung in den USA über die Rückerstattung von Importzöllen einen positiven Einfluss auf die Profitabilität des Unternehmens in diesem Jahr haben.

"Am 23. August 2021 fällte das US-Berufungsgericht für den Federal Circuit seine Entscheidung zugunsten der National Association of Manufacturers", so der Konzern. Infolgedessen könne Pernod Ricard Rückerstattungen für in Frage kommende Spirituosen beantragen, die aus den USA exportiert werden, hieß es.

Pernod Ricard erwartet daher in diesem Jahr in den USA einen zusätzlichen Gewinn vor Steuern in Höhe von 163 Millionen US-Dollar, einschließlich eines Gewinns von 33 Millionen Dollar aus wiederkehrenden Geschäften, so das Unternehmen. Dies entspreche einem zusätzlichen organischen Wachstum von etwa 1 Prozent in diesem Jahr.

Pernod Ricard-Aktien verteuern sich im Handel in Paris zeitweise um 0,96 Prozent auf 179 Euro.

