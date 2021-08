Stratege: Gold ist eines der schlechtesten Investments im letzten Jahr

Rohstoffe in diesem Artikel Goldpreis 1.794,19

-0,48% Charts

News

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

• Flash-Crash beim Goldpreis• Stratege: Gold eines der schlechtesten Investments im letzten Jahr• Parets dennoch zuversichtlich für den Goldpreis

J.C. Parets, der bei Yahoo Finance Live auftrat, geht sogar so weit, zu sagen, dass sich Gold im letzten Jahr zu einer der schlechtesten Anlagen entwickelt hat.

Goldpreis im Fokus

Am 9. August fiel der Goldpreis mit 1.710,39 Dollar pro Unze zeitweise auf ein Tief seit März. Das 52-Wochen-Tief vom März liegt bei 1.684,55 Dollar. In diesem Jahr ging es für den Goldpreis um 5,5 Prozent auf zuletzt 1.793,29 Dollar runter (Stand: 25.08.2021).

Damit notiert der Goldpreis derzeit 13,5 Prozent unterhalb seines Hochs vom August 2020 bei 2.072,90 Dollar. Bis zu seinem Tief am 9. August betrug das Minus sogar 17,5 Prozent - ein Rückgang von über 350 Dollar gegenüber dem Rekordhoch aus dem vergangenen Jahr.

Gold entwickelte sich zu einer der schlechtesten Anlagen

J.C. Parets, Gründer und Chefstratege von Allstarcharts.com, verlautete gegenüber Yahoo Finance Live: "Niemand will deine Steine, oder? Ich meine, das ist das Thema … die Goldbugs haben sich jede Geschichte ausgedacht, warum Gold steigen sollte, und das tut es nicht." Es dürfte Anlegern laut Parets schwer fallen, im letzten Jahr eine schlechtere Investition als Gold zu finden. "Ich meine, buchstäblich hätte man alles kaufen können und es hätte Geld verdient, aber kein Gold, wissen Sie, also ist es wirklich das Schlimmste von allen", so Parets. "Und sogar bei Rohstoffen steigt buchstäblich jeder Rohstoff der Welt, außer Gold."

Schuld am Einbruch des Goldpreises sei Parets zufolge die geringe Nachfrage in Verbindung mit dem wachsenden Angebot. Daher nehme Parets zunächst einmal, bis sich die Marktbedingungen verbesserten, von Investitionen in Goldbarren Abstand.

Parets dennoch zuversichtlich für den Goldpreis

Dennoch bleibe Parets zuversichtlich, dass der Goldpreis irgendwann seine Höchststände aus dem vergangenen Jahr wieder erreichen wird. "Es ist wirklich ein Spiel von Angebot und Nachfrage", zitiert Yahoo Finance den Strategen. "Manche Leute haben gerne Verschwörungstheorien über Gold und [es ist ein] Inflationsschutz, und [sie sind alle nur] Geschichten. Und so können Sie sich diese Geschichten anhören oder sich auf das Einzige konzentrieren, was wirklich jemals jemand bezahlen wird, und das ist der Goldpreis", so Parets.

Bei der Frage, wann sich der Goldpreis wieder in Richtung der alten Höchststände aufschwingen könnte, zeigt sich Parets jedoch zurückhaltend. Er wisse nicht wie lange es dauern werde. "Ich glaube nicht, dass es morgen oder nächsten Monat passieren wird - wahrscheinlich nicht einmal in diesem Jahr, vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht im Jahr danach", so Parets.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BrunoWeltmann / Shutterstock.com, Nomad_Soul / Shutterstock.com