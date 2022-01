Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX büßt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke 0,45 Prozent ein auf 15.706,00 Punkte.

2. Börsen in Fernost teilweise tiefrot

In Japan stürzte der Nikkei um 2,80 Prozent ein auf 27.467,23 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,33 Prozent auf 3.558,18 Zähler, wogegen der Hang Seng in Hongkong noch leicht um 0,25 Prozent auf 24.053,31 Einheiten zurückfällt.

3. LEONI-Aktie nachbörslich unter Druck: LEONI im Fadenkreuz des Bundeskartellamts - Auch andere Zulieferer betroffen

Im Zuge von Ermittlungen des Bundeskartellamtes sind am Dienstag Standorte des Autozulieferers LEONI durchsucht worden. Zur Nachricht

4. Apple warnt Politik vor Datenschutz-Aufweichung durch neue Gesetze

Apple hat vor einer Aufweichung des Datenschutzes gewarnt, sollte der US-Senat seine geplante Gesetzgebung zur Einhegung der großen Technologiekonzerne umsetzen. Zur Nachricht

5. 'D-Day' für Johnson? Parteiinterne Rebellen wollen Premier stürzen

Die parteiinternen Gegner des britischen Premierministers Boris Johnson wittern ihre Chance zur Rebellion. Zur Nachricht

6. Hypoport: Wachstum bei Europace verbessert sich etwas im vierten Quartal

Der Finanzdienstleister Hypoport hat bei der Kreditvermittlung im vierten Quartal das Volumen nach einem schwachen Sommer wieder etwas steigern können. Zur Nachricht

7. Deutsche Telekom steigt in den Markt mit Cloud-Telefonie ein

Die Deutsche Telekom steigt zusammen mit dem französischen Anbieter Aircall in den Markt der cloudbasierten Telefonie ein. Zur Nachricht

8. BVB-Aktie: Borussia Dortmund scheitert im Pokal an St. Pauli

Der Titelverteidiger ist raus! Borussia Dortmund hat sich nach einer über weite Strecken schwachen Vorstellung beim Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli schon im Achtelfinale des DFB-Pokals verabschieden müssen. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen erneut auf siebenjährige Höchststände

Der Höhenflug der Ölpreise setzt sich fort. Am Mittwoch stiegen die beiden wichtigsten Rohölsorten Brent und WTI abermals auf siebenjährige Höchststände. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete in der Nacht bis zu 89,04 US-Dollar. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurde mit bis zu 86,41 Dollar gehandelt. Das sind jeweils die höchsten Niveaus seit Oktober 2014.

10. Euro hält sich bei 1,13 US-Dollar

Der Euro hat zur Wochenmitte weiter bei gut 1,13 US-Dollar notiert. Am Mittwochmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1330 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: clearlens / Shutterstock.com