Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte am Mittwoch etwas höher in den Handel gehen, als stütztend werden die Gewinne an Chinas Börsen gewertet. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich das Börsenbarometer zeitweise 0,28 Prozent fester bei 15.408,55 Punkten.

2. Börsen in Fernost im Aufwind

Zur Wochenmitte verbuchen die Märkte in Fernost Gewinne. In Tokio ging der japanische Leitindex Nikkei um 0,26 Prozent höher bei 27.516,53 Punkten aus dem Handel. Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite gegen 7:55 Uhr unserer Zeit bei 3.308 Zählern ein Plus in Höhe von 0,87 Prozent auf.In Hongkong schießt der Hang Seng derweil um 3,96 Prozent auf 20.569 Stellen hoch.

3. Beiersdorf mit zweistelligem Wachstum

Beiersdorf hat im abgelaufenen Gesamtjahr bei Umsatz und Gewinn zweistellig zugelegt und seine eigene Prognose leicht übertroffen. Der Konzern profitierte dabei von der Erholung der Nachfrage nach Sonnenschutz und Körperpflege, unter anderem infolge von mehr Urlaubsreisen nach dem Auslaufen pandemiebedingter Restriktionen. Zur Nachricht

4. Tesla-Konkurrent Rivian setzt weniger um als erwartet

Für Rivian Automotive ist das vierte Geschäftsquartal 2022 mit einem Verlust von 1,87 US-Dollar je Aktie zu Ende gegangen. Damit reduzierte sich das Minus im Vorjahresvergleich, vor Jahresfrist hatte der Tesla-Konkurrent noch einen Verlust von 2,430 US-Dollar je Anteilsschein eingefahren. Zur Nachricht

5. ProSiebenSat.1 legt Jahres- und Konzernabschluss später vor

Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 verschiebt kurzfristig die Vorlage des Jahres- und Konzernabschlusses und möglicherweise auch die Hauptversammlung. Grund seien regulatorische Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Geschäft von Jochen Schweizer mydays, teilte der Konzern am Dienstag überraschend in Unterföhring mit. Zur Nachricht

6. Energiepreisbremsen bei Gaspreis und Strompreis greifen

Die Rechnungen für Millionen von Gas- und Stromkunden werden günstiger. Seit Mittwoch greifen die milliardenschweren staatlichen Preisbremsen zur Dämpfung der drastisch gestiegenen Energiekosten. Rückwirkend gibt es auch eine Entlastung für Januar und Februar. Zur Nachricht

7. Kühne+Nagel fährt 2022 Rekordgewinn ein

Der Logistikkonzern Kühne+Nagel hat den Gewinn 2022 dank eines kräftigen Umsatzwachstums um 30 Prozent auf 2,8 Milliarden Franken gesteigert. In allen vier Geschäftsbereichen verdiente das Schweizer Unternehmen deutlich mehr, wie Kühne+Nagel am Mittwoch mitteilte. Zur Nachricht

8. Britische Behörde spricht Rüge wegen Plakat der Lufthansa aus

Die Selbstregulierungsbehörde der britischen Werbebranche hat ein Plakat der Lufthansa gerügt, weil sie dessen Botschaft als irreführend befand. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise präsentieren sich am Mittwochmorgen mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,50 auf 77,55 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,52 auf 83,97 Dollar anzog.

10. Euro bei 1,06 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch vor einer Welle an Konjunkturdaten an der Marke von 1,06 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0595 Dollar und damit etwas mehr als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch etwas höher auf 1,0619 Dollar festgesetzt.

