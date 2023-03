DAX im Plus -- Tesla plant angeblich Überarbeitung des Model Y -- Beiersdorf wächst zweistellig -- ProSiebenSat.1, Just Eat Takeaway, Rivian, PUMA, AMC, Virgin Galactic im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit kleinen Gewinnen.

Der DAX stieg zur Eröffnung um 0,23 Prozent auf 15.399,91 Punkte und bewegt sich auch im Anschluss im Plus. Der TecDAX legte zum Start 0,27 Prozent auf 3.215,96 Zähler zu und verbucht weiterhin Gewinne.

Der deutsche Aktienmarkt kann am Mittwoch etwas von den anziehenden China-Börsen profitieren, an denen es nach guten Wirtschaftsdaten deutlich aufwärts geht. Nach oben hin bremse beim DAX laut Experten jedoch die Charthürde um 15.500 Punkte.

Neben einigen Quartalsbilanzen - so hat etwa bereits der DAX-Konzern Beiersdorf seine Bücher geöffnet - steht zur Wochenmitte auch eine Welle an Konjunkturdaten auf dem Programm. In Deutschland wurden Zahlen vom Arbeitsmarkt veröffentlicht. Dabei ist die Zahl der Arbeitslosen im Februar leicht gestiegen, die Arbeitslosenquote blieb jedoch stabil. Daten zur Inflation werden noch erwartet. Im Euroraum und den USA stehen die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie an. Zudem gibt die Bundesbank ihr Geschäftsergebnis für das vergangene Jahr bekannt.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken