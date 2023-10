Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX gibt vorbörslich ab

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch leichter eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,4 Prozent niedriger bei 15.368 Punkten.

2. Börsen in Fernost freundlich

Die Börsen in Fernost weisen am Mittwoch grüne Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnet der Leitindex Nikkei aktuell (07:34 Uhr) einen Gewinn von 0,79 Prozent bei 31.995,76 Punkten.

Auch in China dominieren die Bullen. In Shanghai klettert der Shanghai Composite um 0,23 Prozent auf 3.082,34 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng um 1,77 Prozent auf 17.977,96 Einheiten zu.

3. Birkenstock zurückhaltend bei Ausgabepreis für Aktie

Der traditionsreiche Sandalen-Hersteller Birkenstock hält sich beim Preis seiner Aktie zum Börsengang in New York zurück.

4. TAG Immobilien tilgt Brückenfinanzierung für Robyg-Erwerb vorzeitig

TAG Immobilien hat die Brückenfinanzierung für den Erwerb des polnischen Wohnimmobilienentwicklers Robyg vorzeitig getilgt.

5. LVMH steigert Umsatz deutlich - Wachstumserwartungen verfehlt

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton hat seinen Umsatz im dritten Quartal zwar deutlich gesteigert.

6. CropEnergies mit Umsatz- und Ergebniseinbruch

Der Biosprithersteller CropEnergies hat angesichts niedrigerer Absatzpreise und geringerer Produktionsmengen in den vergangenen Monaten nicht an sein Vorjahresergebnis anknüpfen können.

7. BP hebt EBITDA-Mittelfristprognose an

BP hat seine Mittelfristprognose für den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 2 Milliarden US-Dollar angehoben.

8. Samsung verbucht deutlichen Gewinnrückgang im dritten Quartal

Die Angebotsschwemme bei Speicherchips macht dem Branchenprimus Samsung nach wie vor schwer zu schaffen.

9. Ölpreise fester

Die Ölpreise legen zur Wochenmitte zu.

10. Euro stabil bei rund 1,06 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel stabil bei der Marke von 1,06 US-Dollar notiert.