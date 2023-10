Vor Fed-Protokoll: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Inflation schwächt sich ab -- Birkenstock zurückhaltend bei Ausgabepreis für Aktie -- BP hebt Prognose an -- LVMH im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch leichter eröffnen.

Im Anlegerfokus stehen die weiteren Entwicklungen in Israel sowie die Zinspolitik der US-Notenbank. Am Abend steht die Veröffentlichung der Protokolle der Fed von ihrer September-Sitzung auf der Agenda. Hiervon erhoffen sich die Anleger Hinweise auf die weiteren Schritte der Währungshüter.

An den europäischen Börsen werden sich die Anleger zur Wochenmitte voraussichtlich zurückhalten.

Die Hoffnung auf eine erneute Zinspause der Notenbank Fed schwächte die Sorgen angesichts des Hamas-Angriffs auf Israel etwas ab. So haben Aussagen der Fed-Vertreter dafür gesorgt, dass Marktteilnehmer auf ein Ende der Zinserhöhungen spekulierten. Derweil hatte sich die Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen von ihren Höchstständen wieder entfernt. Auch die Ölpreise zeigten sich wieder rückläufig.

Der Dow Jones Index ging höher in den Handel und verblieb im Handelsverlauf im Plus. Er ging 0,40 Prozent fester bei 33.740,59 Einheiten aus dem Handel. Der technologielastige NASDAQ Composite gewann ebenfalls zu Handelsbeginn und bewegte sich auf grünem Terrain bevor er schlussendlich um 0,58 Prozent auf 13.562,84 Zähler zulegte.

Die US-Börsen haben sich am Dienstag erholt gezeigt.

Die Börsen in Fernost weisen am Mittwoch grüne Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnet der Leitindex Nikkei aktuell (07:34 Uhr) einen Gewinn von 0,79 Prozent bei 31.995,76 Punkten.

Auch in China dominieren die Bullen. In Shanghai klettert der Shanghai Composite um 0,23 Prozent auf 3.082,34 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng um 1,77 Prozent auf 17.977,96 Einheiten zu.

Die Märkte in Asien profitierten von positiven Vorgaben der US-Börsen.

