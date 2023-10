Erholung an Börse Frankfurt gebremst: DAX geht etwas höher in den Feierabend

Marktbericht

Am deutschen Aktienmarkt ging zur Wochenmitte der Schwung nach der Erholungsrally vom Vortag bereits wieder ein wenig verloren.

Der DAX stieg tiefer in den Mittwochshandel ein. Danach pendelte der deutsche Leitindex überwiegend um die Nulllinie, am Nachmittag ließ sich eine moderate Aufwärtstendenz erkennen. Letztlich legte er 0,24 Prozent auf 15.460,01 Zähler zu.

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets sprach von einer Verschnaufpause des DAX. "Ob die (vorangegangene) Korrektur damit bereits abgeschlossen ist, lässt sich an der Börse zwar nie mit Gewissheit sagen. Aber der überzeugende Sprung um fast dreihundert Punkte nach oben gestern hat zumindest viele Bären vom Parkett verjagt."

Anleger warten auf Fed-Protokoll

Die Erzeugerpreise in den USA sind im September stärker als erwartet gestiegen, was tendenziell wieder Ängste vor einer restriktiven Geldpolitik schürte. Zuletzt hatten moderate Töne von US-Notenbankern, die auf eine neuerliche Zinspause in den Vereinigten Staaten hoffen lassen, die Sorgen wegen des akuten Konflikts im Nahen Osten in den Hintergrund gedrängt. Nun warten die Anleger noch auf das Protokoll zur September-Sitzung der US-Notenbank Fed am Abend, das ebenfalls Hinweise für den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed geben könnte.

Inflationserwartungen steigen

Die Inflationserwartungen von Konsumenten im Euroraum stieg im August leicht an. Wie aus der Konsumentenumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, erwarteten die Konsumenten, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 3,5 (Juli: 3,4) Prozent steigen werden. Auf Sicht von drei Jahren sehen sie die Inflation bei 2,5 (2,4) Prozent.

Birkenstock-Aktie mit erstem Handelstag in New York

Bei den Unternehmen feiert der Gesundheitsschuh-Hersteller Birkenstock sein Debüt an der New Yorker Börse. Birkenstock reizt die Preisspanne überraschend doch nicht ganz aus. Die 32,3 Millionen Papiere würden zu 46 Dollar zugeteilt, knapp unterhalb der Mitte der Spanne, die von 44 bis 49 Dollar reichte, teilte das Unternehmen mit. Am Nachmittag beginnt dann der Börsenhandel mit der Aktie.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters / Dow Jones Newswires