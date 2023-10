Darum geraten die Ölpreise deutlich unter Druck

Angriff auf Israel

Die Ölpreise sind am Mittwoch nach anfänglichen Gewinnen stark unter Druck geraten.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete zuletzt 85,38 US-Dollar. Das waren 2,27 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung fiel um 2,73 Dollar auf 83,24 Dollar.

Werbung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Nach kräftigen Aufschlägen zu Wochenbeginn hat sich die Lage am Erdölmarkt zuletzt etwas beruhigt. Am Montag hatte der schwere Angriff der Hamas auf Israel für große Unsicherheit an den Finanzmärkten gesorgt. Eine Sorge gilt der Möglichkeit, dass sich der Konflikt im ölreichen Nahen Osten ausweiten könnte. Bislang ist es aber weder dazu noch zu nennenswerten Ausfällen am Rohölmarkt gekommen.

Eine Schlüsselrolle wird nicht nur am Ölmarkt Iran zugeschrieben, das als Unterstützer der islamistischen Hamas gilt. Das Land liegt direkt an der wichtigen Meeresenge von Hormus, durch die ein erheblicher Teil der Öltransporte aus der Region verläuft. Eine Blockade der Seestraße hätte erhebliche Folgen für das Erdölangebot aus dem Nahen Osten.

Jüngst aber gab es Anzeichen dafür, dass am Ölmarkt die Auswirkungen des schweren Konflikts zwischen Israel und der Hamas begrenzt bleiben könnten. Die "New York Times" hatte berichtet, dass der Iran laut US-Geheimdienstinformationen von dem Angriff der Hamas auf Israel überrascht wurde. Dies könnte die Wahrscheinlichkeit zusätzlicher Sanktionen gegen iranisches Öl verringern und dazu beitragen, dass das Land und seine Verbündeten im Nahen Osten nicht in den Konflikt in den Konflikt hineingezogen werden. Bereits am Dienstag hatte das wichtige Förderland Saudi-Arabien erneut seine Unterstützung für die Bemühungen des Öl-Verbundes OPEC+ um ein Gleichgewicht am Ölmarkt bekräftigt.

SINGAPUR (dpa-AFX)