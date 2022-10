Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen - DAX erneut mit Aufschlägen erwartet

Der DAX wird auch am Mittwoch mit Aufschlägen erwartet.

2. Börsen in Fernost zeigen sich mehrheitlich in Grün, nur der chinesische Aktienmarkt hinkt hinterher.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,46 Prozent auf 27.280,04 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland hingegen notiert der Shanghai Composite derweil leichte 1,11 Prozent tiefer bei 3.046,88 Zählern. In Hongkong zeigte sich der Hang Seng stellenweise 1,69 Prozent im Minus bei 16.628,86 Punkten (8.00 Uhr MEZ).

3. Netflix übertrifft Erwartungen

Der Streaming-Pionier Netflix hat seine Bücher für das dritte Geschäftsquartal 2022 geöffnet. Zur Nachricht

4. Lufthansa-Tochter Eurowings streicht zwei Drittel der Flüge

Der Arbeitskampf bei der Lufthansa-Tochter Eurowings sorgt auch am Mittwoch für Hunderte Flugausfälle. Zur Nachricht

5. Wachstum dank kräftiger Preiserhöhungen bei Nestlé

Der weltgrößte Nahrungsmittelhersteller Nestlé ist in den ersten neun Monaten 2022 dank Preiserhöhungen kräftig gewachsen. Trotz Inflation waren Tierfutter, Nespresso-Kapseln und Süßigkeiten bei den Kunden weiter gefragt. Zur Nachricht

6. Wegen ESG-Strategie zieht auch Missouri Pensionsgelder von BlackRock ab

Als weiterer US-Bundesstaat zieht Missouri wegen der ESG-Strategie von BlackRock Geld seiner Pensionsfonds von dem Vermögensverwalter ab. Zur Nachricht

7. Im 3. Quartal verfehlt Sartorius die Erwartungen leicht

Der Laborausrüster Sartorius hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn erneut kräftig gesteigert, die Markterwartungen aber leicht verfehlt. Zur Nachricht

8. Bundesbank-Präsident Nagel spricht sich für weitere EZB-Leitzinserhöhungen aus

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hat sich für weitere Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) stark gemacht. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen nach Vortagesrutsch wieder etwas zu

Die Ölpreisehaben sich am Mittwoch etwas von ihrem Kursrutsch am Vortag erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 90,31 US-Dollar.

10. Darum bleibt der Eurokurs über 0,98 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch über 0,98 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9838 Dollar gehandelt und damit nur etwas niedriger als am Vorabend.

