Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen - Fed-Zinsentscheid am Abend

Der DAX gibt rund eine Stunde vor Handelsstart 0,12 Prozent auf 14.476,00 Punkte ab.

2. Börsen in Fernost uneins

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt aktuell (8.03 Uhr MEZ) 0,72 Prozent auf 28.156,21 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite derweil um 0,11 Prozent auf 3.172,84 Punkte zurück. In Hongkong klettert der Hang Seng um 0,62 Prozent auf 19.718,24 Einheiten.

3. Mercedes-Benz will Batteriemontage im thüringischen Werk aufbauen

Mercedes-Benz stellt immer mehr Werke weltweit neben der Fertigung von Elektroautos auch auf die Produktion von Batterien um. Zur Nachricht

4. US-Zinsentscheid voraus: Erneute Zinsanhebung der Fed wahrscheinlich - langsameres Tempo erwartet

Die US-Notenbank Fed steht im Kampf gegen die hohe Inflation vor der siebten deutlichen Erhöhung des Leitzinses in diesem Jahr. Zur Nachricht

5. Apple könnte in der EU offenbar bald auch andere App Stores zulassen

Apple bereitet sich einem Medienbericht zufolge darauf vor, in der Europäischen Union auch alternative App Stores auf seinen iPhones und iPads zuzulassen. Zur Nachricht

6. Schaeffler-Beschäftigte planen Demonstration gegen Personalabbau

Beschäftigte des Automobil- und Industriezulieferers Schaeffler wollen am Mittwoch am Firmensitz in Herzogenaurach gegen den geplanten Personalabbau bei dem Unternehmen demonstrieren. Zur Nachricht

7. TUI will gewährte Staatshilfen vollständig zurückzahlen

Die TUI AG will die ihr in der Pandemie gewährte Staatshilfe vollständig zurückzahlen. Zur Nachricht

8. Merck-Aktie: Kooperation mit japanischem Startup Synplogen

Merck will zusammen mit dem japanischen Startup Synplogen die "effiziente Entwicklung, Herstellung und Prüfung viraler Vektoren für die Gentherapie in Japan" vorantreiben. Zur Nachricht

9. Goldpreis: Hochspannung vor letzter Fed-Entscheidung des Jahres

Am Abend wird die US-Notenbank zum siebten Mal in diesem Jahr die Leitzinsen nach oben schrauben - aller Voraussicht nach um 50 Basispunkte. Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis nach dem gestrigen Kurssprung mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 1,60 auf 1.823,90 Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis zeigt sich mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,29 auf 75,10 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,39 auf 80,29 Dollar zurückfiel.

10. Euro kaum bewegt

Der Euro hat sich am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0636 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

