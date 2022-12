Vor US-Zinsentscheid: DAX startet etwas tiefer -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz will Batteriemontage aufbauen -- TUI will Corona-Hilfen vollständig zurückzahlen -- HENSOLDT, Inditex im Fokus

Gebannt warten Anleger am Mittwoch auf den am Abend anstehenden US-Zinsentscheid der Notenbank Federal Reserve. Es wird mit einer etwas niedrigeren Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte gerechnet. Nach den vorherigen Zinsschritten um jeweils 0,75 Prozent würde dies eine leichte Entschärfung der Geldpolitik bedeuten. Die Inflation war jüngst in den USA wieder etwas zurückgegangen, Anleger erhoffen sich daher ein Ende des Zinserhöhungszyklus.

An den europäischen Märkten nehmen die Anleger zunächst eine abwartende Haltung ein.

Der EURO STOXX 50 zeigt sich kurz nach Börsenstart am Mittwoch etwas tiefer.

Am Vortag hatten besser als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten für gute Stimmung gesorgt. Am Mittwoch konzentrieren sich Anleger nun ganz auf den US-Zinsentscheid, der für den Abend anberaumt ist. Hier wird mit einer weiteren Erhöhung um 50 Basispunkte gerechnet, was jedoch schon eine Abschwächung verglichen mit den Zinsschritten davor bedeuten würde.

