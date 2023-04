Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie wissen

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneins

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 07:00 MESZ 0,93 Prozent tiefer bei 28.354,97 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,31 Prozent auf 3.254,69 Einheiten nach. In Hongkong gewinnt der Hang Seng derweil 0,59 Prozent auf 19.733,95 Punkte.

3. Beiersdorf-Aktie: Beiersdorf steigert Umsatz im ersten Quartal

Beiersdorf hat nach den endgültigen Umsatzzahlen im ersten Quartal besonders bei den Marken Nivea, Derma ( Eucerin und Aquaphor) sowie im Pflastergeschäft (Healthcare) zugelegt. Zur Nachricht

4. Vonovia-Aktie: Vonovia verkauft Beteiligung an einem Immobilienportfolio

Deutschlands größter Wohnimmobilien-Konzern Vonovia beschafft sich Geld mit dem Verkauf einer Beteiligung an einem Immobilienportfolio. Zur Nachricht

5. Google-Mutter Alphabet schlägt Erwartungen und kündigt Aktienrückkauf an: Alphabet-Aktie nachbörslich an der NASDAQ gefragt

Der Internetriese Alphabet hat seine mit Spannung erwartete Quartalsbilanz vorgelegt. Zur Nachricht

6. NASDAQ-Titel Microsoft nachbörslich mit Gewinnen: Microsoft überzeugt bei Gewinn und Umsatz

Der Softwarekonzern Microsoft hat am Dienstag nachbörslich seine Bücher geöffnet. Zur Nachricht

7. Eckert & Ziegler verdient zum Jahresauftakt weniger - Umsatz legt zu

Der Strahlen- und Medizintechnikkonzerns Eckert & Ziegler hat im ersten Quartal dank der anhaltend hohen Nachfrage nach Radioisotopen für pharmazeutische und industrielle Anwendungen deutlich mehr umgesetzt. Zur Nachricht

8. Varta-Aktie nachbörslich rot: Varta will nach deutlichem Verlust Hunderte Stellen abbauen um Kosten zu sparen

Der in der Krise steckende Batteriehersteller Varta hat das Jahr 2022 mit einem herben Verlust abgeschlossen. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen und haben damit einen kleinen Teil ihrer Vortagsverluste ausgeglichen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 81,22 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 53 Cent auf 77,60 Dollar.

10. Euro weiter unter 1,10 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel weiter unter der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0980 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

