10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor neuen Rekorden

Der DAX dürfte am Freitag neue Rekordstände erreichen und möglicherweise die 21.500-er Marke erstmals in Angriff nehmen.

2. Börsen in Fernost fester

Die Börsen in Asien folgen am Freitag den US-Märkten mehrheitlich ins Plus. In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei 225 zunächst hinzu, schloss am Ende aber 0,07 Prozent tiefer bei 39.931,98 Punkten. In Festland-China legt daneben der Shanghai Composite zeitweise 0,71 Prozent auf 3.253,21 Zähler zu. In Hongkong sind unterdessen deutlichere Gewinne zu sehen: Für den Hang Seng geht es um 1,95 Prozent auf 20.084,06 Indexpunkte nach oben.

3. Wunderwaffe gegen China? Trump setzt auf Zölle, um China zu schlagen

Der neue US-Präsident Donald Trump hat Zölle als eine Art Wunderwaffe gegen China dargestellt. Zur Nachricht

4. Japanische Notenbank hebt Zinsen auf den höchsten Stand seit 2008

Die japanische Notenbank hat die Zinsen auf das höchste Niveau seit Oktober 2008 angehoben. Zur Nachricht

5. Givaudan setzt deutlich mehr um und erzielt Rekordgewinn

Der Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan hat 2024 dank höherer Verkaufsmengen deutlich mehr umgesetzt. Zur Nachricht

6. Boeing mit neuen Milliardenabschreibungen

Boeing muss die nächsten Milliardenabschreibungen vornehmen. Zur Nachricht

7. MTU bestellt Ex-Continental-CFO Katja Garcia Vila zur Finanzvorständin

Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines bekommt zur Jahresmitte eine Finanzchefin. Zur Nachricht

8. Unternehmen boykottieren Tesla: Kritik an Musk wächst

Noch Tesla-Autos anschaffen oder nicht? Diese Frage wird in einigen Chefetagen gestellt. Zur Nachricht

9. Ölpreise mit Gewinnen

Die Ölpreise legen am Freitag zu: Brent kostet 78,28 US-Dollar je Barrell, für WTI geht es auf 74,61 US-Dollar nach oben.

10. Euro verteuert sich

Der Euro hält sich am Freitag weiter über den 1,04 Dollar-Marke, zuletzt kostete er 1,0457 US-Dollar.