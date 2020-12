Dienstag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX tendiert am Dienstag vorbörslich auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich schwächer

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 07:00 MEZ 0,12 Prozent tiefer bei 26.514,50 Punkten.

Der Shanghai Composite tendiert derweil marginale 0,04 Prozent fester bei 3.417,80 Zählern. In Hongkong geht es für den Hang Seng um 0,5 Prozent auf 26.373,87 Indexeinheiten abwärts.

3. HELLA erhöht nach gutem Quartal Jahresprognose

Der Automobilzulieferer HELLA hat sich im zweiten Geschäftsjahresquartal per Ende November besser entwickelt als erwartet und deshalb die Jahresprognose angehoben. Zur Nachricht

4. CompuGroup erwartet 2021 stärkeres Umsatzwachstum

Die CompuGroup Medical SE hat ihre Prognose für das laufende Jahr bestätigt und für das Geschäftsjahr 2021 dank der jüngsten Akquisitionen ein Umsatzwachstum in der Größenordnung von rund 20 Prozent in Aussicht gestellt. Zur Nachricht

5. Deutsche Bank, Citi und ANZ in Australien vor Gericht

Die Deutsche Bank, die Citigroup und die Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) sowie sechs ihrer hochrangigen Manager müssen sich in Australien vor Gericht verantworten. Zur Nachricht

6. BASF darf Farbpigment-Tochter nur unter Auflagen verkaufen

Der Chemiekonzern BASF darf sein auf Farbpigmente spezialisiertes Tochterunternehmen Colors & Effects nur unter Auflagen an den japanischen Konzern DIC verkaufen. Zur Nachricht

7. Umweltverbände: Eilantrag gegen vorzeitige Rodung durch Tesla

Die Umweltverbände NABU und Grüne Liga in Brandenburg gehen juristisch gegen die vorzeitige Zulassung der Rodung von weiterer Waldfläche durch den US-Elektroautobauer Tesla vor. Zur Nachricht

8. Uber steigt aus Roboterwagen-Entwicklung aus

Der Fahrdienst-Vermittler Uber gibt die kostspielige Entwicklung eigener Technologie für selbstfahrende Autos auf. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Dienstag gesunken. Im frühen Handel hielten sich die Verluste aber in Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Morgen 48,45 US-Dollar. Das waren 34 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 26 Cent auf 45,50 Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,2119 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

