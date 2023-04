Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte den Dienstagshandel mit Gewinnen starten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die größten Börsen in Asien zeigen sich im Dienstagshandel uneinheitlich. In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,30 Prozent auf 28.272,39 Punkte. Leichte Gewinne werden auch vom chinesischen Festland gemeldet, wo der Shanghai Composite ebenfalls zeitweise 0,23 Prozent höher notiert bei 3.304,00 Punkten. In Hongkong geht es unterdessen abwärts, der Hang Seng steht zeitweise 0,98 Prozent im Minus bei 20.208,97 Zählern.

3. L'Oreal kauft Luxuskosmetikmarke Aesop für 2,5 Milliarden Dollar

Der französische Kosmetikhersteller L'Oreal verstärkt sich mit einer Milliardenübernahme in Australien. Zur Nachricht

4. Twitter ersetzt Logo durch Dogecoin-Symbol

Twitter-Nutzer haben am Montag in ihren Profilen statt des gewohnten Logos mit dem blauen Vogel plötzlich einen Hundekopf vorgefunden. Zur Nachricht

5. Bayer siegt über Merck in US-Haftungsstreit um asbesthaltiges Talkum-Puder

Im Streit um die Haftung für Talkum-Puder mit Asbest-Partikeln nach der Übernahme des Konsumgütergeschäfts von Merck konnte der deutsche Pharmariese Bayer in den USA einen Durchbruch erzielen.< Zur Nachricht

6. Nordex erhält Auftrag über 106 Megawatt aus Litauen

Der Windkraftanlagenhersteller Nordex hat einen Auftrag aus Litauen bekommen. Zur Nachricht

7. US-Automarkt erholt sich - VW und Audi steigern Verkäufe

Nach einem von Lieferkettenproblemen und Materialmangel geprägten schwachen Vorjahr ist der US-Automarkt im ersten Quartal 2023 wieder besser in die Gänge gekommen. Zur Nachricht

8. Activision Blizzard im Fokus von Kartellwächtern wegen E-Sports-Ligen

Die Kartellwächter gehen gegen den Branchenriesen Activision Blizzard mit dem Vorwurf vor, er habe in zwei seiner E-Sports-Ligen Einkommen der Spieler unrechtmäßig eingeschränkt. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen weiter zu - Förderpolitik der Opec+ bleibt im Fokus

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 85,33 US-Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Der Kurs des Euro Euro sich am Dienstag kaum verändert bei 1,09 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0895 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

