10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor zurückhaltender Eröffnung

Der DAX tendiert am Dienstag rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke etwa 0,11 Prozent tiefer auf 20.932,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost verhalten - Nikkei steigt

In Tokio kann der Nikkei 225 derzeit um 0,93 Prozent zulegen auf 34.297,52 Punkte.

In China geht es unterdessen leicht bergab: Der Shanghai Composite verliert 0,23 Prozent auf 3.255,34 Zähler.

In Hongkong steigt der Hang Seng daneben derzeit noch marginale 0,03 Prozent auf 21.423,65 Indexpunkte an.

3. Drägerwerk beginnt das Jahr mit deutlichem Gewinnrückgang

Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Drägerwerk hat im ersten Quartal erheblich weniger verdient als ein Jahr zuvor. Zur Nachricht

4. NVIDIA baut KI-Zukunft in den USA - Investitionen in Milliardenhöhe

Der Chipkonzern NVIDIA will in den kommenden vier Jahren nach eigenen Angaben KI-Technik im Wert von bis zu 500 Milliarden Dollar in den USA produzieren. Zur Nachricht

5. Bank of America und Citigroup öffnen Bücher

An den US-Märkten dürften Bank of America und Citigroup mit ihren Quartalszahlen in den Blick rücken.

6. LVMH verfehlt Umsatzerwartungen

Der Luxusgüterkonzern LVMH hat im ersten Quartal weniger umgesetzt als am Markt erwartet. Zur Nachricht

7. US-Zollpolitik im Fokus: Neue Klage gegen Trumps "Liberation Day"-Zölle

Neue Klage gegen Trumps "Liberation Day"-Zölle. Zur Nachricht

8. Aktien von Toyota, Hyundai & Co. profitieren: Trump signalisiert Autoherstellern mögliche Zoll-Ausnahmen

US-Präsident Donald Trump hat Autoherstellern zumindest zeitweise geltende Ausnahmen von seinen weitreichenden Zöllen in Aussicht gestellt. Zur Nachricht

9. Ölpreise freundlich

Die Ölpreise präsentieren sich am Dienstagmorgen zeitweise mit erholten Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,22 auf 61,75 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,22 auf 65,10 Dollar anzog.

10. Euro stabil

Der Euro hält sich am Dienstagmorgen wenig verändert bei 1,135 US-Dollar.