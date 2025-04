Börsen in Fernost überwiegend höher -- Drägerwerk beginnt das Jahr mit deutlichem Gewinnrückgang

Ausschlaggebend für die Erholung war eine weitere Entspannung im globalen Zollkonflikt: Die US-Regierung plant, auf Sonderzölle für bestimmte Elektronikprodukte - darunter Smartphones - zu verzichten, wovon unter anderem China profitieren könnte. Die Börsen in Asien reagierten zum Wochenbeginn mit kräftigen Kursanstiegen auf die Nachricht. Dennoch warnte JPMorgan -Stratege Mislav Matejka davor, die Lage zu optimistisch zu bewerten. Seiner Einschätzung nach ist eine mögliche Rezession am US-Aktienmarkt bislang allenfalls zur Hälfte eingepreist. Auch die EU verzögert nun Gegenmaßnahmen bezüglich US-Waren bis Juli.

So zeigte sich der DAX bereits zu Börsenbeginn deutlich im Plus und verblieb auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Dabei stieg der deutsche Leitindex zeitweise sogar über die 21.000-Punkte-Marke. Letztendlich ging er 2,85 Prozent fester bei 20.954,83 Zählern in den Feierabend. Auch der TecDAX begann die Sitzung klar höher und verbuchte auch weiter kräftige Aufschläge. Schlussendlich beendete er den Handelstag 2,8 Prozent stärker bei 3.388,55 Punkten.

Die Aktienmärkte folgten den positiven Impulsen von der Wall Street. Die vorläufige Aussetzung der US-Zölle auf bestimmte Elektronikbauteile wurde von Marktteilnehmern positiv aufgenommen. Gleichzeitig zeigt sich US-Präsident Trump im Handelsstreit mit China kompromissbereit, obwohl Peking bislang keine Gegenleistungen erbracht hat. Auch künftig wird es entscheidend sein, wie die Kapitalmärkte Trumps Vorgehen bewerten - insbesondere lässt sich dies an den Reaktionen am Anleihe- und Devisenmarkt ablesen. Die EU nahm unterdessen Gegenmaßnahmen rund um US-Produkte vorerst zurück.

So ging der EURO STOXX 50 mit Aufschlägen in die Sitzung und konnte sich auch im Anschluss in der Gewinnzone halten. Zum Handelsschluss notierte er 2,95 Prozent stärker bei 4.911,39 Punkten.

Die Börsen in Europa präsentierten sich zum Wochenstart in Grün.

Die US-Börsen starteten trotz "Zoll-Chaos" positiv in die Osterwoche.

Der Dow Jones hat die Montagssitzung bereits fester begonnen und bewegte sich auch weiterhin im Plus, bis er schließlich 0,78 Prozent stärker bei 40.525,13 Punkten aus dem Handel ging.

Noch deutlicher aufwärts ging es zur Startglocke beim Techwerteindex NASDAQ Composite. Im weiteren Verlauf hatte er einen Teil seiner Anfangsgewinne wieder abgegeben, zeigte sich jedoch weiterhin in Grün, bevor er sich 0,64 Prozent im Plus bei 16.831,48 Einheiten in den Feierabend verabschiedete.

Die US-Börsen haben ihre Erholung am Montag in gemäßigtem Tempo fortgesetzt. Nachdem am Samstag eine Ausnahmeregelung für bestimmte Elektronikprodukte aus China bekannt gegeben worden war, keimten leichte Hoffnungen auf, dass der von US-Präsident Donald Trump entfachte Handelskonflikt möglicherweise weniger gravierende Folgen haben könnte als zunächst befürchtet.

Trotzdem agierten die Anleger nach den heftigen Kursschwankungen der vergangenen zwei Wochen, ausgelöst durch Trumps unberechenbare Zollpolitik, weiterhin zurückhaltend. Entsprechend gaben die anfänglichen Kursgewinne im Verlauf des Handels wieder etwas nach.

"Die Aussetzung der Zölle gegen alle Länder um 90 Tage und die jetzige Ausnahme für Halbleiter, Smartphones und Chips aus China zeigen, dass Trump offenbar erkannt hat, dass seine Maßnahmen übers Ziel hinausgeschossen sind", erklärte Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets laut dpa. Zugleich warnte er: "Es ist aber auch ein Zeichen dafür, dass sich die Börse in den kommenden Wochen auf keine Aussagen aus dem Weißen Haus mehr verlassen kann."

Zusätzlich hatte US-Handelsminister Howard Lutnick klargestellt, dass die Erleichterungen bei den Elektronikzöllen nur vorübergehender Natur seien und bereits neue Abgaben auf genau diese Produktgruppen vorbereitet würden.

