Goldpreis: Komfortabel über der Marke von 3.200 Dollar

Goldpreis und Ölpreis

Die Unsicherheit über Donald Trumps Zollpläne will einfach nicht weichen und hat dadurch die Nachfrage nach sicheren Anlagen am Dienstagmorgen weiter angetrieben.

von Jörg Bernhard



Nachdem Trump Technologieprodukte vorübergehend von Gegenzöllen ausgenommen hatte, prüft er nun mögliche Ausnahmen von seinen 25-prozentigen Zöllen für die Autoindustrie. Gleichzeitig leitete die Regierung am Montag nationale Sicherheitsuntersuchungen zu Importen von Pharmazeutika und Halbleitern ein - ein Schritt, der den Weg für neue Zölle ebnen könnte. Profitiert hat das gelbe Edelmetall aber auch durch Statements des US-Notenbankers Christopher Waller. Er erklärte nämlich, dass Zinssenkungen bald nötig sein könnten, falls Trumps umfangreiche Zölle bestehen bleiben. Anderer Meinung war indes der Präsident der Federal Reserve Bank von Atlanta, Raphael Bostic. Er sprach dafür aus, zunächst abzuwarten, bis mehr Klarheit herrsche. Am Nachmittag stehen mit den Im- und Exportpreisen (14.30 Uhr) neue Nachrichten von der Inflationsfront auf der Agenda. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die Importpreise um 2,4 Prozent p.a. (Februar: 2,0 Prozent) und die Exportpreise auf 2,5 Prozent p.a. (Februar: 2,1 Prozent) verteuert haben.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 14,40 auf 3.240,40 Dollar pro Feinunze.

Wer­bung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Rohöl: Leichte Erholungstendenz

Nachdem Trump eine weitere Zollausnahme für die Autoindustrie in Aussicht gestellt hatte, zeigte sich der Ölpreis leicht erholt. Weitere Unterstützung erfuhr der fossile Energieträger durch einen starken Anstieg der chinesischen Rohölimporte im März. Nun darf man gespannt sein, wie die für den morgigen Mittwoch angekündigten Konjunkturindikatoren aus China ausfallen werden. Neue Impulse könnte der Ölpreis aber auch durch den für den Abend angekündigten Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) erfahren. Vor einer Woche wurde ein Lagerrückgang um 1,06 Mio. Barrel gemeldet.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,22 auf 61,75 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,22 auf 65,10 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net