1. DAX im Plus erwartet

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen mit deutlichen Gewinnen.

2. Börsen in Fernost in Grün

Die asiatischen Aktienmärkte starten mit teils kräftigen Kursgewinnen in die neue Woche. In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 zeitweise mit einem Plus von 1,75 Prozent bei 34.173,09 Punkten. In China geht es ebenso aufwärts. Der Shanghai Composite gewinnt zwischenzeitlich 0,60 Prozent auf 3.257,79 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng derweil um 1,93 Prozent auf 21.318,68 Indexpunkte zu.

3. Salzgitter beendet Übernahmegespräche mit Konsortium

Der Salzgitter-Konzern bläst die Übernahme durch ein Konsortium ab. Zur Nachricht

4. BVB ärgert Bayern - Kehl äußert sich zu Hummels-Comeback

Nach dem verpassten großen Schritt zum 34. Meistertitel im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund standen die Bayern-Profis um Kapitän Thomas Müller ratlos vor den eigenen Fans. Zur Nachricht

5. US-Großbank Goldman Sachs legt Quartalszahlen vor

Vor US-Börsenstart steht die Zahlenvorlage der US-Großbank Goldman Sachs auf der Agenda.

6. Trump gewährt Ausnahmen bei Elektronik-Zöllen - Apple und NVIDIA profitieren

Die US-Regierung hat Smartphones, Laptops und andere wichtige Elektronik von Sonderzöllen gegen zahlreiche Länder - darunter China - ausgenommen. Zur Nachricht

7. Delivery Hero: Rückstellungen für Glovo in Italien - Millionenforderungen

Der Essenlieferdienst Delivery Hero bildet nach einer Gerichtsentscheidung in Italien Millionen zusätzliche Rückstellungen und korrigiert deswegen nachträglich seinen operativen Gewinn. Zur Nachricht

8. Meta-Käufe auf dem Prüfstand der US-Kartellbehörde

Könnte der Facebook-Konzern Meta gezwungen werden, sich von Instagram und WhatsApp zu trennen? Darüber soll es ab Montag (15.30 MESZ) vor einem Gericht in Washington gehen. Zur Nachricht

9. Ölpreise verändern sich kaum

Die Ölpreise zeigen sich wenig bewegt. So verbilligt sich der WTI nur leicht um 0,06 auf 61,42 Dollar, während Brent marginal um 0,01 auf 64,60 Dollar anzieht.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1378 US-Dollar und damit mehr als am Vortag.