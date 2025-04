Zölle weiter im Fokus: DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Trump gewährt Ausnahmen bei Elektronik-Zöllen - Aktien von Apple und NVIDIA profitieren -- BASF, Meta im Fokus

Ausschlaggebend dafür ist eine weitere Entspannung im globalen Zollkonflikt: Die US-Regierung plant, auf Sonderzölle für bestimmte Elektronikprodukte - darunter Smartphones - zu verzichten, wovon unter anderem China profitieren könnte. Die Börsen in Asien reagierten zum Wochenbeginn mit kräftigen Kursanstiegen auf die Nachricht. Auch die US-Börsen schlossen am Freitag mit deutlichen Aufschlägen. Dennoch warnt JPMorgan -Stratege Mislav Matejka davor, die Lage zu optimistisch zu bewerten. Seiner Einschätzung nach ist eine mögliche Rezession am US-Aktienmarkt bislang allenfalls zur Hälfte eingepreist.

So zeigt sich der DAX rund eine Stunde vor Börsenbeginn kräftig im Plus. Auch der TecDAX notiert in vorbörslichen Indikationen höher.

Der DAX dürfte am Montag mit deutlichen Gewinnen in die durch Ostern verkürzte Handelswoche starten.

Die vorläufige Aussetzung der US-Zölle auf bestimmte Elektronikbauteile wird von Marktteilnehmern positiv aufgenommen. Gleichzeitig zeigt sich US-Präsident Trump im Handelsstreit mit China kompromissbereit, obwohl Peking bislang keine Gegenleistungen erbracht hat. Auch künftig wird es entscheidend sein, wie die Kapitalmärkte Trumps Vorgehen bewerten - insbesondere lässt sich dies an den Reaktionen am Anleihe- und Devisenmarkt ablesen.

Die Aktienmärkte könnten den positiven Impulsen von der Wall Street zunächst folgen. Ob die Kursgewinne jedoch über den gesamten Handelstag Bestand haben, bleibt offen. Die weiterhin unberechenbare Zollpolitik der USA sorgt nach wie vor für erhebliche Schwankungen an den Finanzmärkten und beeinflusst sämtliche Anlageklassen. In diesem Umfeld neigen Investoren dazu, bei Kursanstiegen schnell Gewinne mitzunehmen und Risiken zu reduzieren.

Die Börsen in Europa dürften sich zum Wochenstart in Grün präsentieren.

Die US-Börsen verabschiedeten sich mit freundlichen Notierungen ins Wochenende.

Der Dow Jones legte nach negativem Handelsstart um 1,56 Prozent zu und schloss bei 40.212,71 Punkten.

Noch deutlicher ging es mit dem Techwerteindex NASDAQ Composite nach oben. Er verteuerte sich zum Handelsschluss um 2,06 Prozent auf 16.724,26 Zähler.

Deutlich im Plus haben die US-Börsen den Handel am Freitag beendet. Dazu dürfte beigetragen haben, dass sich der Anleihemarkt stabilisierte und der Dollar einen Teil seiner Verluste wettmachte. In den vergangenen Tagen hatten der Einbruch der Anleihekurse und die fortgesetzte Dollar-Abwertung in wachsendem Maße Sorgen über die Stabilität des US-Finanzsystems, geschürt, wie es hieß. Im Hintergrund schwelte jedoch weiter der eskalierende Handelskrieg zwischen China und den USA.

Denn China hat die Zölle auf US-Waren auf 125 Prozent erhöht. Die Zolltarifkommission des Staatsrats erklärte zudem, dass nach China exportierte US-Waren mit dem neuen Zollniveau nicht mehr marktfähig seien. China werde deshalb alle weiteren Zollerhöhungen der USA auf chinesische Waren ignorieren. Diese Schlagzeilen überdeckten den Umstand, dass die US-Regierung von Präsident Donald Trump unter Hochdruck schnelle Zollverträge mit mehr als 70 Ländern aushandeln will, die auf diese Weise höheren Abgaben auf Exporte in die USA entgehen würden. Die offenkundige Verhandlungsbereitschaft wurde am Markt positiv aufgenommen.

