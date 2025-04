Entspannungssignale

Der Bitcoin ist am Wochenende vorübergehend über 85.000 US-Dollar gestiegen.

Am Sonntagnachmittag notierte er mit knapp 84.500 US-Dollar wieder etwas darunter. Timo Emden von Emden Research verwies als Auslöser auf weitere Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen der USA und dem Rest der Welt. So hatte die US-Regierung am Samstag Smartphones, Laptops und andere wichtige Elektronik von Sonderzöllen gegen zahlreiche Länder - darunter China - ausgenommen. Dass die USA einen weiteren Rückzieher in ihrer Handelspolitik machen, schüre die Hoffnung, dass der Zenit im Handelsstreit erreicht sein könnte, so Emden. Gleichzeitig dürften Anleger auf den großen Wurf in den kommenden Tagen und Wochen im Handelsstreit setzen.

Auch die geldpolitischen Entwicklungen jenseits des Atlantiks könnten Emden zufolge Kryptowerten weiterhin Auftrieb geben. Am Donnerstag sei bekannt geworden, dass der Preisdruck in den USA stärker nachgelassen habe als im Vorfeld gedacht. Zinslose Anlagen wie Bitcoin könnten unter der Aussicht auf weiter sinkende Kapitalmarktzinsen profitieren.

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)