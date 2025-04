DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Bewertung im Fokus

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Michael Aspinall.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Jefferies führte einen monatlichen Transport-Tracker für die Logistikbranche ein. Im März seien die Raten für See- und Luftfracht gesunken, schrieb Analyst Michael Aspinall am Montag. In der EU sei die Auslastung am höchsten gewesen. Treibstoffkosten gäben weiter Rückenwind.

Zwischen Kursziel und Realität: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 12:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 35,41 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 69,44 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 984.885 Stück. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2025 um 4,2 Prozent zu. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren.

