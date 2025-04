Anleger auf der Hut

An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag hoch.

Mit der Hoffnung auf weitere Ausnahmen bei den US-Zöllen sieg der Nikkei bis zum Handelsende um 0,84 Prozent auf 34.267,54 Punkte.

Mit kleinen Aufschlägen notieren die chinesischen Börsen: Sowohl der Hang Seng als auch der Shanghai Composite verbuchen minimale Gewinne. So ging es in Hongkong 0,23 Prozent auf 21.466,27 Zähler bergauf, während in Shanghai letztlich ein kleines Plus von 0,15 Prozent auf 3.267,66 Einheiten an der Tafel stand.

Zollstreit wirkt sich weiter auf Auto- und Elektronik-Aktien aus

Gefragt waren Auto- und Elektronikwerte. US-Präsident Donald Trump sagte am Montag, er denke an einige kurzfristige Ausnahmen von den 25-Prozent-Zöllen auf Fahrzeugimporte. "Ich schaue nach Möglichkeiten, um einigen der Autohersteller zu helfen", sagte er, ohne das näher auszuführen.

Bereits am späten Freitag hatte die US-Regierung Smartphones, Computer, Speicherchips und andere Produktkategorien von den reziproken Zöllen ausgenommen, aber auch andere sektorspezifische Abgaben angekündigt.

Risikobereitschaft zurück an den Börsen?

Das Research Team von Sucden Financial meint zwar, die Risikobereitschaft sei zunächst zurückgekehrt. "Trotz der aktuellen Entspannung bleibt die Unsicherheit aber erhöht, da die Ausnahmen von den Zöllen laut Trump nur kurzfristiger Natur sind", warnt das Haus.

