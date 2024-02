10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich weiter in Rekordnähe

Der DAX zeigt sich vorbörslich höher und hält sich in der Nähe seines am Vortag markierten Allzeithochs von 17.460,53 Zählern.

2. Börsen in Fernost uneins

Die asiatischen Börsen zeigen sich auch am Dienstag erneut uneinheitlich. In Japan schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 bei 39.239,52 nur marginale 0,01 Prozent über seinem Vortagesstand. Aufwärts geht es auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite gewinnt zeitweise 0,71 Prozent auf 2.998,31 Indexpunkte. Verluste werden unterdessen aus Hongkong gemeldet: Der Hang Seng büßt zeitweise 0,16 Prozent auf 16.608,20 Zähler ein.

3. Munich Re übertrifft Gewinnziel

Die Munich Re hat im vergangenen Jahr ihr eigenes Gewinnziel leicht übertroffen. Zur Nachricht

4. Zoom schlägt im vierten Quartal die Erwartungen

Für Anleger von Zoom Video Communications wurde es zum Wochenstart nachbörslich spannend. Der Videokonferenzanbieter hat am Abend die Bilanzzahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 vorgelegt. Zur Nachricht

5. US-nachbörsliche Bilanzen des Tages

eBay, Beyond Meat und Virgin Galactic warten nach US-Börsenschluss mit Zahlenwerken auf. Die Aussichten. Zur Nachricht

6. Schaeffler kündigt Errichtung eines neuen US-Werks an

Der Autozulieferer Schaeffler plant ein neues Werk in den USA. Zur Nachricht

7. thyssenkrupp Steel-Aufsichtsratschef Sigmar Gabriel kündigt grundlegende Sanierung des Konzerns an

Der Aufsichtsratschef von thyssenkrupp, Sigmar Gabriel, hat eine Neuaufstellung von Deutschlands größtem Stahlhersteller angekündigt. Zur Nachricht

8. Bitcoin-Kurs steigt über 57.000 Dollar

Der Höhenflug der Kryptowährung Bitcoin geht weiter. Am Dienstag knackte die älteste und bekannteste Digitalwährung auch die Marke von 57.000 US-Dollar. Zur Nachricht

9. Ölpreise mit leichter Erholungstendenz

Die Ölpreise präsentieren sich mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,19 auf 77,77 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,18 auf 81,85 Dollar anzog.

10. Euro stabil über 1,08 Dollar

Der Euro hat sich am Dienstagmorgen zunächst kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0850 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag fast genauso hoch auf 1,0852 Dollar festgesetzt.