DAX vorbörslich höher -- Anleger in Asien unentschlossen -- Zoom schlägt im vierten Quartal die Erwartungen -- Munich Re steigert Dividendenausschüttung

Von den US-Börsen kommen leicht negative Vorgaben, dort hatten die Indizes am Vortag etwas schwächer geschlossen. Angesichts der jüngsten Rekordrally dürften dies Gewinnmitnahmen gewesen sein, so einige Händler.

Nach dem beeindruckenden Höhenflug der europäischen Aktienmärkte, einschließlich neuer Rekordhochs im DAX , begannen die europäischen Börsen mit einer leichten Abschwächung. Die Nachrichtenlage war eher dünn, und der Terminkalender für den Tag wies nur wenige Ereignisse auf. Im Verlauf der Woche wird jedoch die Berichtssaison wieder Impulse liefern, da rund 10 Prozent der Unternehmen aus dem Stoxx-Europe-600 ihre Finanzzahlen vorlegen werden. In Bezug auf Konjunkturdaten steht am Donnerstag der PCE-Deflator der persönlichen Verbrauchsausgaben für Januar in den USA im Fokus. Das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmaß soll laut Prognosen minimal auf 2,8 Prozent gesunken sein.

Der EURO STOXX 50 ging mit moderaten Abschlägen in die Sitzung und blieb auch anschließend in der Verlustzone. Die Verluste fielen aber stets gering aus. Bei 4.864,29 Punkten (minus 0,17 Prozent) ging der Europa-Index aus der Sitzung.

Hinsichtlich der Unternehmenszahlen wird es nun in den USA wieder etwas ruhiger. Das Thema, wann die Fed ihre Leitzinsen erstmals wieder senken wird, dürfte daher in den kommenden Wochen die Börsengespräche dominieren.

Am Montag setzte sich die freundliche Stimmung an der Wall Street nicht wirklich fort. Die bisherigen Zahlenvorlagen wurden insgesamt sehr positiv von den Anlegern aufgenommen. Besonders im Technologiesektor gab es angesichts einer nicht abnehmen wollenden KI-Euphorie enorme Kursgewinne zu beobachten - die NVIDIA -Aktie bleibt nach den beeindruckenden Zahlen dabei der absolute KI-Börsenstar.

Die asiatischen Börsen zeigen sich auch am Dienstag erneut uneinheitlich.

In Japan pendelt der japanische Leitindex Nikkei 225 bei 39.232,16 Punkten um seinen Vortagesstand.

Aufwärts geht es auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite gewinnt zeitweise 0,44 Prozent auf 2.990,15 Indexpunkte. Verluste werden unterdessen aus Hongkong gemeldet: Der Hang Seng büßt zeitwiese 0,34 Prozent auf 16.577,87 Zähler ein.

Auch am Dienstag geht es an den größten Börsen in Asien erneut in unterschiedliche Richtungen. Dabei gibt es keine großen Kurssprünge. Die Vorgaben aus den USA sind leicht negativ, dort hatten einige Anleger am Vortag Gewinne mitgenommen.

In Japan belastet der anziehende Yen, parallel zu leicht anziehenden Renditen japanischer Anleihen. Ausgelöst wird dies durch Preisdaten: Im Januar stiegen die Verbraucherpreise in Jaan um 2,0 Prozent und damit stärker als mit 1,8 Prozent von Ökonomen geschätzt. Am Markt sorgt das für leichte Spekulationen darüber, dass die japanische Notenbank ihre weiter ultraexpansive Geldpolitik überdenken könnte.

