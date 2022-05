Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX kann seine Erholung am Dienstag wohl nicht fortsetzen: In vorbörslichen Indikationen verliert der Leitindex 0,9 Prozent auf 14.048 Punkte.

2. Börsen in Fernost geben nach

An den Börsen in Asien geht es am Dienstag abwärts. In Tokio verliert der Nikkei gegen 7:45 Uhr unserer Zeit 0,83 Prozent auf 26.778 Punkte. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 1,19 Prozent auf 3.109 Zähler. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil um 1,64 Prozent schwächer bei 20.134 Einheiten.

3. ABOUT YOU will weiter wachsen

Der Online-Modehändler ABOUT YOU investiert weiter in den Ausbau seiner Geschäfte und will dadurch im seit Anfang März laufenden neuen Geschäftsjahr den Umsatz weiter ankurbeln. Zur Nachricht

4. Zoom verdient mehr als erwartet

Für Zoom Video Communications ist das abgelaufene erste Quartal 2022 mit einem Gewinnrückgang zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie sackte von 1,32 US-Dollar je Aktie auf 1,03 US-Dollar je Anteilsschein ab. Damit verdiente Zoom aber deutlich mehr als von Analysten erwartet. Zur Nachricht

5. TAG Immobilien steigert operativen Gewinn

TAG Immobilien hat im ersten Quartal dank Mietsteigerungen operativ mehr verdient. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte TAG Immobilien. Zur Nachricht

6. Snap wird Quartalsziele wohl verfehlen

Die Macher der Foto-App Snapchat haben die Anleger mit kassierten Prognosen für das laufende Quartal schockiert. Es sei wahrscheinlich, dass die Ziele bei Umsatz und operativem Gewinn verfehlt werden, teilte die Firma Snap am Montag (Ortszeit) mit. Zur Nachricht

7. Lufthansa und Großreederei MSC wollen Alitalia-Nachfolgerin übernehmen

Die Lufthansa will gemeinsam mit der Großreederei MSC die Mehrheit bei der Nachfolgerin der italienischen Fluggesellschaft Alitalia übernehmen. Zur Nachricht

8. Fed-Mitglied Bostic: Pause bei Zinserhöhungen im September wohl sinnvoll

Der US-Notenbanker Raphael Bostic hat eine Pause bei den Zinserhöhungen im September ins Gespräch gebracht. Nach zwei weiteren Zinsschritten bei den Treffen im Juni und Juli dürfte viel davon abhängen, wie sich die Lage entwickle, sagte der Fed-Präsident von Atlanta am Montag vor dem Rotary Club. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise präsentieren sich am Dienstagmorgen mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,88 auf 109,41 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,93 auf 112,49 Dollar zurückfiel.

10. Euro hält sich nahe dem Einmonatshoch

Der Euro hat sich am Dienstagmorgen trotz leichter Verluste in der Nähe seines am Vortag markierten einmonatigen Höchststands gehalten. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0665 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0659 Dollar festgesetzt.

