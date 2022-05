Ukraine-Krieg im Ticker: DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen tiefer -- CTS Eventim macht Gewinn -- TAG Immobilien verdient operativ mehr -- Snap wird Quartalsziele wohl verfehlen -- Zoom im Fokus

Broadcom könnte wohl 60 Milliarden US-Dollar für VMware-Übernahme zahlen. Fed-Mitglied Bostic hält Pause bei Zinserhöhungen für sinnvoll. ABOUT YOU will weiter wachsen. Eurex gewinnt Pensionsfonds-Manager als Kunden für Repo-Clearing. Lufthansa und Großreederei MSC wollen Alitalia-Nachfolgerin übernehmen.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte seine Erholung am Dienstag bereits wieder abbrechen. Der DAX verliert vorbörslich 0,8 Prozent auf 14.064 Punkte. Am Vortag war es um 1,38 Prozent nach oben auf 14.175,40 Punkte gegangen. Der TecDAX wird mit einem Abschlag von 0,6 Prozent bei 3.074 Zählern erwartet. Am Montag ging er 0,63 Prozent höher bei 3.092,70 Zählern aus dem Handel. Aus Asien kommen am Dienstag schwache Vorgaben und die starke Reaktion der Wall Street habe der DAX bereits vorweggenommen, so Experten. Am Dienstag dürften Konjunkturdaten ins Blickfeld rücken: So werden im Euroraum die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global veröffentlicht, die einen Hinweis auf die konjunkturelle Lage geben.





An den europäischen Aktienmärkte werden am Dienstag fallende Kurse erwartet. Der Euro STOXX 50 gibt vorbörslich um 1,1 Prozent auf 3.669 Punkte nach. Am Vorabend stand noch ein Plus von 1,40 Prozent auf 3.708,39 Punkte an der Kurstafel.





Zum Wochenbeginn ging es an den US-Börsen aufwärts. Der Dow Jones baute seine Gewinne im Handelsverlauf aus. Mit einem Plus von 1,98 Prozent ging der US-Leitindex bei 31.880,64 Zählern in den Feierabend. Der NASDAQ Composite schloss mit einem Plus von 1,59 Prozent auf 11.535,27 Indexpunkte. Für Zuversicht an den Börsen sorgten Aussagen von US-Präsident Joe Biden, nach denen dieser ein mögliches Überdenken der China-Zölle in Aussicht gestellt hat. Diese Strategie soll zeitnah mit Finanzministerin Janet Yellen besprochen werden. "Anleger sehen darin eine mögliche Deeskalation des Handelskrieges zwischen den beiden Wirtschafts-Supermächten", so Pierre Veyret vom Broker ActivTrades laut der Deutschen Presse-Agentur. Für Unsicherheiten sorgten derweil nach wie vor der Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation und steigende Zinssätze. Bidens Ankündigung alleine werde nicht reichen, um die Anleger nachhaltig zu besänftigen, ist sich Neil Wilson, Chefmarktanalyst von Markets.com, laut Dow Jones Newswires sicher.