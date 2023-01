Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,52 Prozent im Minus bei 14.716,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Einzig in Tokio kann der japanische Leitindex Nikkei aktuell (8.00 Uhr MEZ) um 0,78 Prozent auf 26.175,56 Zähler zulegen.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite derweil einen Abschlag von 0,17 Prozent auf 3.170,71 Punkte. In Hongkong gibt der Hang Seng unterdessen 0,34 Prozent auf 21.315,03 Einheiten ab.

3. Munich Re sieht Naturkatastrophenschäden auch 2022 auf hohem Niveau

Die Versicherungswirtschaft hat auch 2022 mit einem hohen Aufkommen an Schäden aus Naturkatastrophen zu kämpfen gehabt. Zur Nachricht

4. Mercedes, BMW und VW: Scholz lädt zu Spitzentreffen ins Kanzleramt

Vor dem Spitzentreffen zur Autobranche im Kanzleramt hat Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge Fortschritte bei der Sanierung von Straßen und Schienen sowie bei der Elektromobilität verlangt. Zur Nachricht

5. US-Notenbanker Bostic offen für Zinserhöhung kleineren Zinsschritt

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) könnte nach Einschätzung des Chefs des Fed-Bezirks Atlanta, Raphael Bostic, im Februar kürzer treten und einen kleineren Zinsschritt gehen. Zur Nachricht

6. Studie: Japan und EU nehmen Spitzenposition bei Wasserstoff-Patenten ein

Bei der Wasserstoff-Technologie nehmen Japan und die EU Spitzenpositionen ein. Das geht aus einer Studie des Europäischen Patentamts (EPA) und der Internationalen Energieagentur (IEA) hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Zur Nachricht

7. VW sieht sich weiterem Klimaschutz-Prozess gegenüber

Mit einer weiteren Klimaklage gegen Volkswagen soll ein schnelleres Ende von Verbrennungsmotoren beim Autobauer erwirkt werden. Zur Nachricht

8. Gericht bestellt KPMG als Bilanzprüfer für deutsche ADLER-Tochter

Beim angeschlagenen Immobilien-Investor ADLER wächst die Hoffnung, dass er doch noch einen Wirtschaftsprüfer für seinen Jahresabschluss für das abgelaufene Jahr findet. Zur Nachricht

9. Aktivistischer US-Investor Ubben fordert bei Bayer neuen Chef von außen

Der aktivistische Investor Jeff Ubben fordert vom Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer, außerhalb des Unternehmens nach einem neuen Chef zu suchen. Zur Nachricht

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Dienstagmorgen in der Nähe seines am Vortag markierten Halbjahreshochs gehalten. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0735 US-Dollar.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com