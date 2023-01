Asiens Börsen mehrheitlich etwas schwächer -- Munich Re sieht Naturkatastrophenschäden auch 2022 auf hohem Niveau -- VW sieht sich weiterem Klimaschutz-Prozess gegenüber

Anleger in Frankfurt zeigten sich am Montag zuversichtlich.

Der DAX war freundlich in den Montagshandel gestartet und legte anschließend kräftig zu. Am Abend schloss er 1,25 Prozent höher bei 14.792,83 Punkten. Auch der TecDAX vergrößerte sein anfängliches Plus im weiteren Handelsverlauf und beendete den Tag 2,11 Prozent fester bei 3.091,65 Zählern.

Die US-Börsen hatten am Freitag mit kräftigen Kursgewinnen auf insgesamt robuste Arbeitsmarktdaten reagiert und so bereits für eine freundliche Stimmung an den internationalen Aktienmärkten gesorgt. Der geringere Lohnanstieg als erwartet lässt laut Credit Suisse der US-Notenbank Spielraum für eine Pause im Zinserhöhungszyklus. Dies sorgte dann auch am Montag für gute Stimmung.

Ferner fielen am Montag Konjunkturdaten aus Deutschland solide aus. So konnte die Industrie ihren schwachen Auftakt ins Schlussquartal etwas ausgleichen. Zudem hellte sich die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone den dritten Monat in Folge auf. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg etwas stärker als erwartet und erreichte den höchsten Stand seit Juni 2022.

Marktexperte Andreas Lipkow verwies als Antrieb zudem auf die jüngste Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft nach der rigiden Null-COVID-Politik. Die Wahrscheinlichkeit einer raschen Konjunkturerholung im laufenden Jahr nehme für die chinesische Volkswirtschaft zu.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken