Stellantis-Aktie steigt: Lars Bialkowski neuer Deutschland-Chef

Aktien in diesem Artikel Stellantis 14,65 EUR

0,87% Charts

News

Analysen

Bialkowski trete seine neue Position mit sofortiger Wirkung an und werde damit die Geschäftsentwicklung für die Marken Abarth, Alfa Romeo , Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel und Peugeot auf dem deutschen Markt verantworten, teilte Stellantis mit. Er folgt in dieser Funktion auf Amaury de Bourmont, der in eine neue strategische Rolle innerhalb des Konzerns wechseln wird.

Bialkowski war bisher Geschäftsführer von Stellantis&You in Deutschland. Er berichtet in seiner neuen Funktion an Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer von Stellantis für die Region Enlarged Europe.

Bialkowskis Nachfolger an der Spitze von Stellantis &You in Deutschland tritt Andreas Marx ab, bislang Brand Country Director für die Marke Opel in Deutschland. Das Deutschland-Geschäft von Opel wird bis zur Neubesetzung der Position von Lars Bialkowski verantwortet.

Die Stellantis-Aktie notiert an der EURONEXT zeitweise 0,89 Prozent höher bei 14,684 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com