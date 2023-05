Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX zeigt vorbörslich ein Pluszeichen.

2. Börsen in Fernost in Grün

An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei steigt zeitweise um 0,15 Prozent auf 29.167,80 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland bleiben die Börsen wegen der Feierlichkeiten zum Tag der Arbeit bis Donnerstag geschlossen, daher verharrt der Shanghai Composite auf seinem Schlusskurs vom Freitag bei 3.323,28 Zählern (+1,14 Prozent). Der Hang Seng zeigt sich derweil 0,32 Prozent fester bei 19.958,69 Einheiten (8.00 Uhr MESZ).

3. Bain Capital wohl auch an Software AG interessiert - Bieterstreit voraus?

Bei der Übernahme von Software AG kommt es womöglich zu einem Bieterwettbewerb. Der Finanzinvestor Bain Capital habe ein Aktienpaket an den Darmstädtern aufgebaut, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Zur Nachricht

4. JPMorgan übernimmt First Republic Bank

Die US-Behörde Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) hat einen Käufer für die kriselnde First Republic Bank gefunden. Am Montag wurde bekannt, dass die US-Großbank JPMorgan Chase die US-Regionalbank übernehmen wird. Zur Nachricht

5. Volkswagen plant in China offenbar neue VW-Marke für Elektro-Autos

Volkswagen will mit einer neuen China-Submarke im Premium-Elektrosegment seinen Bedeutungsverlust stoppen und dazu den Cupra Tavascan anbieten. "In China wird er unter einer anderen Marke laufen", sagte ein hochrangiger Manager dem Magazin Automobilwoche. Zur Nachricht

6. adidas will sich für US-Geschäft wieder mehr auf Sport konzentrieren

Die adidas AG hat einen Plan, um ihr US-Geschäft anzukurbeln: Der Sportartikelhersteller will seinen Fokus stärker auf Sport legen. "Wir wollen uns auf all die Dinge konzentrieren, die in den USA wichtig sind, vor allem auf den Sport", sagte Rupert Campbell, der Präsident des Unternehmens in Nordamerika. Zur Nachricht

7. Arm reicht bei SEC Entwurf eines Börsenprospekts ein

Der Chipdesigner Arm, dessen Technologie in praktisch allen Smartphones steckt, hat den ersten Schritt an die Börse gemacht. Das zum japanischen Technologiekonzern Softbank gehörende Unternehmen reichte vertraulich den Entwurf eines Börsenprospekts bei der US-Aufsicht SEC ein. Zur Nachricht

8. S&P prüft Bonität der Deutschen Börse auf Herabstufung

Die Deutsche Börse muss eine Verschlechterung ihres Ratings bei der Agentur S&P Global Ratings fürchten. S&P setzte die Bonität des Börsenbetreibers auf die Beobachtungsliste für eine mögliche Herabstufung. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli unverändert 79,31 US-Dollar.

10. Darum legt der Euro etwas zu

Der Euro ist am Dienstag leicht gestiegen. Er hat damit einen Teil der Kursverluste vom Vortag wieder wettmachen können. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0984 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

