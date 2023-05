DAX rutscht ins Minus -- Uber legt beim Umsatz zu -- Pfizer übertrifft zum Jahresauftakt Erwartungen -- Lufthansa, TRATON, BP, Shop Apotheke, VW, Software AG, Stabilus im Fokus

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt fällt am Dienstag hinter die Nulllinie zurück. Der DAX ging 0,18 Prozent höher bei 15.950,36 Punkten in den Handel. Nach einem Ausflug über die 16.000-Punkte-Marke wechselt er jedoch die Richtung und gibt inzwischen nach. Der TecDAX notierte zu Beginn nahezu unverändert bei 3.268,93 Zählern und bewegt sich auch aktuell in einer engen Range um die Nulllinie. Vor wichtigen Entscheidungen der Notenbanken in dieser Woche lassen sich die Anleger nicht aus der Reserve locken. Am Mittwoch ist die US-Notenbank Fed an der Reihe, bevor am Donnerstag die Entscheidung der EZB aussteht. Die Inflation in der Eurozone hatte sich im April wieder etwas verstärkt mit 7,0 Prozent, die Kerninflation ging etwas zurück. Das 2-Prozent-Ziel der EZB wird somit weiter klar überschritten und so wird bei der EZB-Zinssitzung in dieser Woche mit einer weiteren Anhebung des Leitzins gerechnet. Zudem bleibt die Bilanzsaison weiter im Fokus. Unter den heimischen Unternehmen legten unter anderem Stabilus, TRATON und Shop Apotheke ihre Bilanzen vor.





Europas Börsen zeigen sich am Dienstag in Rot. Der EURO STOXX 50 verlor zu Handelsbeginn mit 0,14 Prozent auf 4.353,41 Einheiten leicht und kann im Anschluss nur kurzzeitig zulegen, bevor er auf rotes Terrain zurückfällt. Die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed am Mittwoch und der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag sowie neue Warnsignale von der Inflation zügeln die Lust der Anleger am Aktienkauf. So hatte sich die Inflation in der Eurozone im April wieder etwas verstärkt und stieg auf 7,0 Prozent, während Analysten für April mit einer unveränderten Rate gerechnet hatten. Die EZB dürfte laut Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank daher weitere Zinsanhebungen vornehmen müssen.





An den US-Börsen gaben die Kurse am Montag ein klein wenig nach. Der Dow Jones Index zeigte sich zum Handelsende bei 34.051,70 Punkten um 0,14 Prozent leichter. Eröffnet hatte er noch mit einem minimalen Plus und im Handelsverlauf bei 34.257,83 Punkten den höchsten Stand seit zweieinhalb Monaten erreicht. Im Späthandel rutschte der US-Index dann jedoch in die Verlustzone. Der NASDAQ Composite gab letztlich um 0,11 Prozent auf 12.212,60 Zähler nach, nachdem er bereits im Minus eröffnet hatte und sich auch im Handelsverlauf überwiegend in der Verlustzone bewegte. Die Übernahme der First Republic Bank durch JPMorgan sorgte am Montag an den US-Börsen für keine großen Ausschläge. Die Anleger hatten ihre Blicke bereits auf den US-Leitzinsentscheid der Federal Reserve gerichtet, der am Mittwoch verkündet wird, und hielten sich im Vorfeld zurück. Am Montag veröffentlichte US-Konjunkturdaten fielen indes besser aus als erwartet. Der ISM-Index für die US-Industrie stieg im April stärker als gedacht, blieb aber dennoch weiterhin unter der Wachstumsschwelle. Auch die von S&P Global ermittelte Aktivität in der US-Industrie nahm im April zu.