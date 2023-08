Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich höher

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart in der Gewinnzone.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich schwächer

In Tokio notiert der Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,83 Prozent im Plus bei 32.324,47 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite dagegen 0,29 Prozent auf 3.169,19 Zähler runter. In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,80 Prozent auf 18.622,55 Einheiten nach.

3. ENCAVIS-Aktie nachbörslich dennoch fester: Ergebnis im ersten Halbjahr gesunken

Der Wind- und Solarparkbetreiber ENCAVIS hat im ersten Halbjahr trotz einer höheren Stromproduktion weniger verdient. Zur Nachricht

4. UBS-Aktie: Streit um US-Ramsch-Hypotheken mit Milliardenzahlung beigelegt

UBS legt einen Rechtsstreit mit dem US-Justizministerium bei und zahlt dafür 1,435 Milliarden US-Dollar. Zur Nachricht

5. Chinas Zentralbank senkt überraschend Zinsen - Wirtschaftsdaten enttäuschen

Vor dem Hintergrund enttäuschender Konjunkturdaten hat die chinesische Zentralbank erneut an der Zinsschraube gedreht. Zur Nachricht

6. Zweites Quartal: Japans Wirtschaft mit deutlichem Wachstum

Japans Wirtschaft ist im zweiten Quartal weiter gewachsen. Zur Nachricht

7. NYSE-Titel BioNTech-Aktie nachbörslich leichter: Patentstreit um Corona-Impfstoff kommt vor Gericht

Ein Patentstreit um den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech beschäftigt am Dienstag (9.30 Uhr) das Landgericht Düsseldorf. Zur Nachricht

8. NASDAQ-Titel Amazon-Aktie nachbörslich fester: Amazons Geräte-Chef geht zum Jahresende

Amazons Geräte-Chef Dave Limp, der unter anderem für die Sprachassistentin Alexa, ein Programm für Internet-Satelliten und eine Robotaxi-Firma verantwortlich ist, verlässt den Konzern zum Jahresende. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Dienstag zunächst nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 86,20 US-Dollar. Das war ein Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel um sechs Cent auf 82,45 Dollar.

10. Euro stabil über 1,09 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst nicht fortgesetzt und sich knapp über 1,09 US-Dollar stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0910 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0930 Dollar festgesetzt.