Asiens Börsen mehrheitlich schwächer -- ENCAVIS: Ergebnis im ersten Halbjahr gesunken -- BioNTech-Patentstreit um Corona-Impfstoff kommt vor Gericht

Anleger am heimischen Aktienmarkt wagten sich zum Wochenstart aus der Reserve. Der DAX eröffnete die Sitzung noch etwas tiefer, drehte anschließend jedoch ins Plus. Dort beendete er den Handel auch 0,46 Prozent fester bei 15.904,25 Punkten. Der TecDAX bewegte sich ebenfalls auf grünem Terrain und verließ die Sitzung 0,64 Prozent im Plus bei 3.148,40 Punkten. Zuvor war er im Minus gestartet. Im Fokus der Anleger stand die Krise des Immobilienentwicklers Country Garden in China, die sich in den vergangenen Tagen verschärfte. "Was in Deutschland in der vergangenen Woche in klein zu beobachten war, könnte sich in China jetzt zu einer handfesten Krise ausweiten und auch die weltweiten Finanzmärkte in Mitleidenschaft ziehen", zitierte dpa-AFX Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege vom Handelshaus Robomarkets. Daneben blieb die Unsicherheit, ob die US-Notenbank den Leitzins im Kampf gegen die Inflation weiter anheben wird. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen zeigten sich am Montag leicht im Plus. Der EURO STOXX 50 bewegte sich leicht auf grünem Terrain, nachdem er kaum verändert gestartet war. Letztendlich notierte er 0,21 Prozent fester bei 4.330,23 Punkten. Konjunktursorgen und die Unsicherheit über das weitere Vorgehen der US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation dominierten auch zum Wochenstart das Geschehen an den europäischen Aktienmärkten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Zum Beginn der neuen Handelswoche bewegte sich der US-Leitindex kaum. Der Dow Jones Index pendelte nach einem stabilen Start auch weiterhin um die Nulllinie. Schlussendlich ging er mit einem geringfügigen Plus von 0,07 Prozent bei 35.307,63 Punkten in den Feierabend. Dagegen konnte der technologielastige NASDAQ Composite seine anfänglichen Verluste abschütteln und deutlich in grünes Terrain vorrücken. Zur Schlussglocke gewann er somit 1,05 Prozent auf 13.788,33 Zähler. Leicht bremsend wirkte weiterhin die Unsicherheit über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank Fed. So besteht weiterhin die Sorge, dass die Währungshüter weiter an der Zinsschraube drehen könnten. Dennoch mehren sich auch Stimmen, denen nach der Zinsgipfel bereits erreicht sein könnte. Richtungsweisende Konjunkturdaten wurden am Montag jedoch nicht veröffentlicht. In China flammt derweil die Immobilienkrise wieder auf. Das Immobilienunternehmen Country Garden konnte Schuldenzahlungen kürzlich nicht bedienen und setzt nun den Handel mit einem Teil seiner Anleihen aus. Die Ereignisse erinnern an den Branchenkollegen Evergrande. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken