Goldpreis: Chinas Zinssenkung verunsichert

Goldpreis und Ölpreis

Die heutige Zinssenkung der chinesischen Zentralbank kam unerwartet und verunsicherte die Investoren, während Dollar und US-Renditen nach oben tendierten.

von Jörg Bernhard



Um der chinesischen Wirtschaft zu helfen, reduzierte die Notenbank ihren Leitsatz um 15 Basispunkte auf 2,5 Prozent. Am frühen Morgen veröffentlichte Zahlen zur chinesischen Industrieproduktion, zu den Einzelhandelsumsätzen und zum Arbeitsmarkt fielen allesamt schlechter als erwartet aus. Dies führte zu einer Flucht in den Dollar. US-Staatsanleihen mit zehn Jahren Restlaufzeit werfen mittlerweile Renditen von mehr als 4,2 Prozent p.a. ab und bremsen aufgrund der daraus resultierenden Opportunitätskosten den Goldpreis. Neue Impulse könnte das gelbe Edelmetall nun am Nachmittag erfahren, wenn die US-Einzelhandelsumsätze für den Monat Juli (14.30 Uhr) veröffentlicht werden. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich diese gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent erhöht haben, nachdem im Juni ein Plus von lediglich 0,2 Prozent erzielt worden war.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 6,40 auf 1.937,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Stabil nach Chinas Zinssenkung

Die ursprünglich im September erwartete und nun vorgezogene Zinssenkung der Chinesen verhalf dem Ölpreis im frühen Dienstagshandel zu einer stabilen Tendenz. Geholfen hat dem fossilen Energieträger aber auch das höher als erwartete Wirtschaftswachstum in Japan. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist und die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen könnte. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die in den USA gelagerte Ölmenge um ungefähr zwei Millionen Barrel reduziert haben.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,04 auf 82,67 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,03 auf 86,24 Dollar anzog.





