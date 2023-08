Blick ins Buffett-Depot

Im zweiten Quartal 2023 nahm Börsenprofi Warren Buffett einige strategische Anpassungen seiner Investments vor. Ein Großteil seiner Beteiligungen fasste das Orakel von Omaha jedoch nicht an.

Institutionelle Investoren mit einem Anlagewert von mehr als 100 Millionen US-Dollar sind vierteljährlich dazu verpflichtet, der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) über ihre Beteiligungen Bericht zu erstatten. So muss auch Berkshire Hathaway-Chef Warren Buffett quartalsweise das 13F-Formular vorlegen, das bei der Behörde öffentlich einsehbar ist. Veröffentlicht wurde das Dokument für das zweite Quartal 2023 am 14. August 2023, Stand der Daten ist der 30. Juni 2023.





Bei einem Blick ins Portfolio fällt insbesondere bei den größten Positionen auf, dass zahlreiche Beteiligungen unverändert belassen wurden. Umso deutlicher stechen die Anpassungen ins Auge, die Starinvestor Buffett bei seinen Investitionen in die Öl-Riesen Occidental Petroleum und Chevron vornahm. Bemerkenswert ist auch die Reduktion an der Beteiligung an Activision Blizzard um 70 Prozent. Während das Investment an dem Videospiel-Unternehmen im ersten Quartal 2023 noch in der Top Ten der Berkshire-Beteiligungen auftauchte, rutschte es im zweiten Jahresviertel auf Rang 22 ab.

Im folgenden Ranking werden die 15 Aktien vorgestellt, die im vergangenen Quartal den größten Anteil im Depot von Berkshire Hathaway ausmachten.

Redaktion finanzen.net

- In eigener Sache -

Folgen Sie dem Depot von Warren Buffett jetzt auch bei finanzen.net

Kennen Sie schon den neuen Bereich "Meine Finanzen" auf finanzen.net? Dort können Sie dem Portfolio von Warren Buffett folgen, Ihre Depots in Realtime beobachten und vieles mehr.

Jetzt registrieren und Warren Buffetts Depot folgen