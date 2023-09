Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX tiefer erwartet

Der DAX dürfte mit Verlusten in den Handel starten. Im Fokus dürften am Dienstag enttäuschende Daten von der chinesischen Konjunkturfront stehen.

2. Börsen in Fernost auf Konsolidierungskurs

In Tokio pendelt der Nikkei um die Nulllinie und zeigt sich bei 32.946,54 nur marginal höher. Auf dem chinesischen Festland rutscht der Shanghai Composite zwischenzeitlich um 0,52 Prozent auf 3.160,45 Zähler ab. In Hongkong sind die Abschläge noch größer: Der Hang Seng gibt zeitweise 1,31 Prozent nach und rutscht bis auf 18.597,74 Punkte ab.

3. nucera und IONOS im SDAX erwartet - DAX, MDAX wohl unverändert

Zwei Börsenneulinge werden im September voraussichtlich in den Nebenwerte-Index SDAX aufgenommen. Zur Nachricht

4. Erhebliche Beeinträchtigungen bei Deutsche Bank-Tochter Postbank: Bafin geht Beschwerden nach

Die deutsche Finanzaufsicht Bafin beobachtet erhebliche Beeinträchtigungen bei der Abwicklung des Kundengeschäfts bei der "Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG" (Postbank) und prüft, ob aufsichtlich relevante Mängel in dem Institut bestehen. Zur Nachricht

5. Airbus und Air France in Gesprächen über JV zu A350-Komponenten

Airbus und Air France haben exklusive Verhandlungen über die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens (JV) aufgenommen, das Wartungsdienstleistungen für die A350-Komponenten, einschließlich Lieferkettenmanagement und Reparaturen, anbieten soll. Zur Nachricht

6. Der Westen will Vereinigte Arabische Emirate vor Handel mit Russland warnen

Die USA, Großbritannien und die Europäische Union wollen in dieser Woche gemeinsam Druck auf die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ausüben. Zur Nachricht

7. ENCAVIS erweitert Solar-Portfolio in Spanien mit 28-MW-Solarpark

Der Wind- und Solarparkbetreiber ENCAVIS hat von der ILOS Projects GmbH einen baureifen 28-Megawatt-Solarpark in Spanien erworben. Zur Nachricht

8. Nordex erhält im Juli und August Aufträge für 181 MW aus Deutschland

Der Windturbinenhersteller Nordex hat im Juli und August aus Deutschland Aufträge im Volumen von insgesamt 181 Megawatt erhalten. Zur Nachricht

9. Ölpreise mit gehaltenen Notierungen

Die Ölpreise präsentieren sich a, zweiten Handelstag der Woche mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future (gegenüber Freitag) um 0,32 auf 85,87 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,13 auf 88,87 Dollar zurückfiel.

10. Euro stabil bei knapp 1,08 Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag stabil bei knapp 1,08 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0790 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0801 Dollar festgesetzt.