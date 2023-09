Sorgen um China: DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen ohne US-Vorgaben mit Verlusten -- Bafin geht Beschwerden über Postbank nach -- Neues Schuldenproblem für Immobilienfirma Country Garden

Am deutschen Aktienmarkt dürfte der Dienstag mit Verlusten starten. Der DAX hatte bereits am Vortag 0,10 Prozent auf 15.824,85 Punkte nachgegeben. Der TecDAX beendete die Sitzung marginale 0,07 Prozent tiefer bei 3.156,48 Zählern. Im Fokus dürften am Dienstag enttäuschende Daten von der chinesischen Konjunkturfront stehen. Demnach hat sich die Stimmung in Chinas Dienstleistungssektor abermals eingetrübt. Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management sieht darin eine Bestätigung für die Sorgen vieler Investoren. Es fehlten weiterhin Anzeichen, dass die konjunkturellen Stützungsmaßnahmen der Regierung der Wirtschaft auf die Sprünge helfen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften sich am Dienstag zunächst in Zurückhaltung üben. Der EURO STOXX 50 hatte zum Wochenstart 0,06 Prozent auf 4.279,87 Punkte verloren. Zunächst ist mit einem ruhigen Verlauf zu rechnen, da die US-Börsen wegen des Feiertages am Montag erst am Nachmittag in die Handelswoche starten. Als Belastungsfaktor könnten sich Konjunkturdaten aus China erweisen: Dort war der Caixin-Einkaufsmanager-Index (PMI) der privaten Unternehmen deutlicher gefallen als erwartet.





Am Montag fand an den US-Börsen aufgrund des Nationalfeiertages "Labour Day" kein Handel statt. Vor dem Wochenende hatte der Dow Jones Index zum Ertönen der Startglocke höher notiert und behielt seine positive Tendenz im Verlauf bei. Er beendete die Sitzung 0,33 Prozent im Plus bei 34.837,71 Punkten. Der NASDAQ Composite startete derweil ebenfalls im Plus, fiel im Verlauf jedoch an seinen Vortagesschluss und ging schließlich marginale 0,02 Prozent tiefer bei 14.031,81 Zählern aus dem Handel. Bereits vor Handelsbeginn wurde der offizielle Arbeitsmarktbericht des US-Arbeitsministeriums veröffentlicht. Die Daten lieferten Licht und Schatten: So stieg die Anzahl der neugeschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft im August zwar auf 187.000 an und übertraf damit die Erwartungen von 170.000, gleichzeitig fiel aber auch die Arbeitslosenquote höher aus. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, hält den Bericht aus Sicht der US-Notenbank Fed jedoch für einen "neutralen Datenpunkt", wie Dow Jones Newswires ihn zitierte. "Die Anzahl der neugeschaffenen Stellen hat sich über die vergangenen Monate hinweg abgeschwächt. Auf der anderen Seite liegt die Anzahl der neugeschaffenen Stellen noch immer auf einem soliden Niveau", so Gitzel. Eine weitere Zinserhöhung sei damit nicht mehr notwendig. "Der Zinsgipfel ist erreicht."