Donnerstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor dem Handelsstart mit einem Plus bei zeitweise rund 15.272 Punkten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich im Plus

Der japanische Leitindex Nikkei klettert 2,11 Prozent auf 29.110,98 Punkte nach oben. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite 0,25 Prozent schwächer bei 3.464,36 Zählern. In Hongkong steigt der Hang Seng 0,46 Prozent auf 28.754,01 Indexpunkte (Stand: 08:00 Uhr MESZ).

3. SAP verzeichnet mit Kernprogrammen in der Cloud kräftiges Wachstum

Europas größter Softwarehersteller SAP macht bei der Umstellung seiner Kernprogramme auf den Zugriff über das Internet Fortschritte. Zur Nachricht

4. GEA-Chef erwartet anziehende Geschäftsdynamik ab Sommer

Der Maschinen- und Anlagenbauer GEA rechnet mit besseren Geschäften nach dem Sommer. Zur Nachricht

5. Ryanair-Chef erwartet nach Corona-Pandemie "sehr starke Erholung"

Der irische Billigflieger Ryanair blickt optimistisch auf das nächste Geschäftsjahr. Zur Nachricht

6. HENSOLDT bestätigt Verkaufsabsichten von weiterem KKR-Anteil

Der Finanzinvestor KKR will seine Beteiligung am Rüstungselektronik-Hersteller HENSOLDT weiter reduzieren. Zur Nachricht

7. Scout24 kauft weniger eigene Aktien zurück als angepeilt

Der Online-Immobilien-Marktplatz Scout24 hat nach dem Gewinn aus dem Verkauf seiner Autovermittlungsplattform weniger eigene Aktien zurückgekauft als angepeilt. Zur Nachricht

8. Airbus stellt Flugzeugstruktur-Montage in Europa neu auf - Premium Aerotec wird integriert

Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus SE will seine Flugzeugstruktur-Montage in Europa neu aufzustellen und dazu zwei neue Unternehmen in Frankreich und Deutschland gründen. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,12 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 22 Cent auf 61,13 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat am Donnerstagmorgen stabil über der Marke von 1,20 US-Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,2007 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: INDRANIL MUKHERJEE/AFP/Getty Images